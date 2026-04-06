El apunte del director: Chivas es el mejor del Clausura, pero no puede ser favorito

El superlíder se ganó la cima haciendo la tarea, ganando con espectáculo y autoridad a los de media tabla hacia abajo, se complicó en tres juegos, pero en el balance, es el mejor. Sin embargo, no puede ser el favorito al título.

El argumento es simple y contundente: si con todo su arsenal, con su mejor plantel, con los seleccionados, no le pudo ganar a los tres contendientes a pelear este Clausura (perdió con Cruz Azul y Toluca, y ahora apenas empató con Pumas), sin sus figuras no podrá pasar de Semifinales.

En Liguilla no tendrá a sus pilares, empezando con el mejor del torneo, el trascendente, Armando González, además del líder Piojo y del Tala, único portero que ha utilizado Milito; ahora tampoco estará el chispeante Brian Gutiérrez y es altamente probable que se vayan Romo y Ledezma. Medio equipo. Así, imposible.

EL MVP YA TIENE DUEÑO: HORMIGA GONZÁLEZ

Y así, sin saber aún al campeón, faltando un cuarto de torneo y toda la Liguilla, ya hay un ganador al más valioso del Clausura: La Hormiga Atómica, que ayer con su doblete, con el penalti que cobró al 102', bajo la presión de un estadio con más de 40 mil almas y el antecedente de aquél tiro fallado ante Atlas, empató dramáticamente, demostrando la personalidad y jerarquía que tiene a sus 22 años.

Tanto lo comparamos con Chicharito, por su título de goleo, por su temporada a puro festejo con Chivas antes de emigrar a Europa, que anoche demostró ser distinto: La Hormiga no se arrugó desde los once pasos en el momento clave para el Rebaño.

PUMAS TIENE TODO PARA SER CAMPEÓN

Lo dije hace unas jornadas y se confirma con esta última: Universidad tiene todas las ventajas para conquistar el Clausura. Primero, no perderá seleccionados para el Mundial, pues Memote sólo está calentando el lugar para Santi.

Tampoco debe partirse por la doble competencia por la Concachampions, pues está eliminado. Otra que no han querido aceptar en Cantera es que el arbitraje parece favorecerlos: ahora en Guadalajara les perdonaron una temprana expulsión y no marcar el penalti a Chivas ya habría sido un escándalo.

Pero lo más importante: desarrollan una identidad al fin en el campo, no aquella garra universitaria que les dio tanta gloria, este es un juego distinto, uno espectacular gracias a brillantes y costosas contrataciones, aprovechadas por Efraín. Pumas hoy es un favorito al título.

¿NOS EQUIVOCAMOS CON EFRAÍN?

Qué tremendo duelo nos regalaron Juárez y Milito en el Akron, dos propuestas valientes, con variantes. Más técnicos así. Ahora, lo de Efraín fuera de la cancha sigue siendo una vergüenza para mi gusto, lejano a lo que busca representar el Club Universidad; sin embargo, si sólo calificamos lo del campo, hay que aceptar que ha sido sobre saliente este técnico auriazul.

CAMBIOS EN EL CLUB AURIAZUL