El Apunte del Director: Peligra el Mundial para La Hormiga

Es el joven maravilla y muchos estamos enamorados de la explosión con la que irrumpió este año futbolístico, para mí, será el más valioso del Clausura 26: La Hormiga González, que también ya alcanzó a Selección, pero me cuentan que está más cerca de quedar fuera que de ir al Mundial.

TIENE EL AURA DE CH14, PERO LE GANAN

Armando tiene el aura de Chicharito, gol y una conexión fenomenal con la tribuna. En el reestreno del Azteca la gente lo pedía de cambio: "¡Hormiga, Hormiga!", y el Vasco los complació. Se notó mejor México con los movimientos, pero el delantero de Chivas se perdió la mejor jugada, un cabezazo a bocajarro. ¿Le pesó la presión, el estadio, el momento, el rival? Son detalles que suman.

A la interna del Tri van así: Raúl titular, después Santi Giménez ya recuperado y, como tercero, la sorpresa, aún está Berterame por encima de La Hormiga; así los mantienen Aguirre y su cuerpo técnico. Quiñones es extremo, no cuenta como '9'. Por eso, González debe apretar en los cuatro amistosos que quedan para ganar su lugar, que me dicen está más fuera que dentro del Mundial. Ojalá que no sea así.

LOS ABUCHEOS SON FRUSTRACIÓN ACUMULADA

Los abucheos solo sorprendieron a los ilusos que creen que nuestra Selección está entre las mejores 10 del mundo o a los que intentan que la afición tenga una forzada opinión positiva del representativo nacional, que sean incondicionales.

Pocos entienden que la silbatina no fue por el resultado ante Portugal, que fue positivo, pues los lusitanos son contendientes a ganar el Mundial. La rechifla fue producto de la acumulación de mal rendimiento, administración y resultados de los últimos años, de la falta de ídolos; era una olla de presión que estalló en el regreso a casa. Es la carga de la Selección, no fue el partido.

México arrastra ciclos, desde Juan Carlos Osorio, me parece, sin poder transmitir de la cancha a la tribuna una esperanza de lograr la trascendencia en un Mundial, de sentirse orgullosamente representados, que haga decir: "No ganamos, ¡pero qué chingón jugamos!". Eso hoy ya no sucede y el aficionado lo resiente. Por eso los abucheos.

FIDALGO PAGA POR SER NATURALIZADO

Pero es el mejor mexicano en la posición para ir al Mundial 2026. Porque Marcel se lesionó y Charly, aunque para mí tiene todo, no termina por convencer. Álvaro Fidalgo fue el más destacado ante Portugal, en un equipo mediano, pero tuvo notas positivas. Sin embargo, es criticado por ser naturalizado.