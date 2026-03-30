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Futbol

¡Águilas compatriotas! Henry Martín orgulloso del debut de Fidalgo con la Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo, jugador de la Selección Mexicana, ya porta los colores del Tricolor en el Estadio Banorte
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 00:24 - 30 marzo 2026
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El capitán de América mostró su orgullo por ver a su excompañero de equipo jugando ahora para el Tri

Álvaro Fidalgo debutó en la Selección Mexicana el pasado sábado 28 de marzo, dejando atrás todas las dudas acerca de su posible convocatoria con el Tri de cara a la Copa del Mundo.

Ante esto, no solo los aficionados al América lo han recibido de buena manera, pues excompañeros suyos ya han comenzado la ronda de felicitaciones en redes sociales, tal y como lo ha hecho uno de los artífices del tricampeonato azulcrema.

Discurso de Fidalgo en el Tri | CAPTURA DE PANTALLA

Del capi para el 'Maguito'

Las redes sociales de Henry Martín han hecho derramar una lágrima de nostalgia a más de un aficionado al América, pues en sus historias de Instagram hizo público que fue uno de los aficionados presentes en las gradas del México vs Portugal en el regreso del Estadio Banorte.

El yucateco mencionó que le daba mucho orgullo ver al 'Maguito' portar los colores de la Selección Mexicana, posteando después en el siguiente par de historias imágenes del protocolo previo al partido de mexicanos ante lusitanos.

Henry dedica mensaje a Fidalgo | Captura de pantalla

Esto también ha hecho recordar la presentación de Fidalgo con el Real Betis, en la cual el capitán de las Águilas junto a Jonathan Dos Santos y Alejandro Zendejas, enviaron un mensaje de despedida a quien fuera su compañero en la consecución de tres campeonatos de liga consecutivos.

La opinión del 'Vasco' Aguirre sobre Fidalgo

El debut de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico, especialmente en Javier Aguirre, quien no dudó en destacar su desempeño tras el empate ante Portugal. A pesar de haber tenido pocos días de trabajo con el grupo, el 'Maguito' respondió a la confianza siendo titular en un partido de alta exigencia.

El 'Vasco' resaltó cualidades clave del mediocampista, como su personalidad para manejar el balón, su capacidad de conducción hacia el frente y su seguridad al no perder la posesión. Para Aguirre, Fidalgo se integró de inmediato al equipo y dejó claro que puede ser una pieza útil en el proceso rumbo al Mundial de 2026.

Abrazo de Álvaro Fidalgo con el 'Vasco' Aguirre después de su salida | Imago7

Sin embargo, el técnico también dejó en claro que la competencia interna sigue abierta. Aunque valoró positivamente su actuación, explicó que su salida al minuto 60 respondió a la intención de observar a otros jugadores como Richard Ledezma, manteniendo así la evaluación constante dentro del plantel.

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