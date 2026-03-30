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Futbol

Selección Mexicana llegó a Chicago para el partido ante Bélgica

El jugador de Cruz Azul arropó al debutante tricolor
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 22:43 - 29 marzo 2026
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El Tri sigue con su preparación de cara a la Copa del Mundo con el partido ante los belgas

No consiguieron el resultado esperado, pero México logró terminar el partido en contra de Portugal de buena manera, dándole el 'banderazo de salida' a la actividad dentro del Estadio Banorte, con una atmósfera mundialista que ha simulado lo que será el inicio de la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, ahora el cuadro tricolor no tiene tiempo que perder dentro de la Fecha FIFA de marzo y ya han viajado a la sede de su siguiente partido ante un rival europeo, Chicago, 'La Ciudad de los Vientos'.

Protocolo de inicio en el México vs Portugal | Imago7

México llega completo a Chicago para enfrentar a Bélgica

El equipo dirigido por Javier Aguirre arribó a Chicago bajo un fuerte dispositivo de seguridad, pero con el respaldo de decenas de aficionados que se dieron cita para recibir al Tricolor. A pesar del intenso frío característico de la ciudad, los jugadores mostraron disposición para convivir brevemente con los seguidores.

Sin reportes de lesionados, la Selección Mexicana llegó con plantel completo, manteniendo a los 26 futbolistas disponibles para encarar este compromiso. Elementos como Raúl Jiménez aprovecharon el momento para firmar autógrafos y tomarse fotografías antes de ingresar al hotel de concentración.

Bélgica, una prueba de alto nivel rumbo al Mundial

El siguiente reto del Tricolor será ante Bélgica este 31 de marzo en el Soldier Field, en lo que representará su último partido de esta Fecha FIFA. El duelo servirá como una prueba clave para medir el nivel del equipo ante una de las selecciones más competitivas de Europa.

Mientras México viene de empatar sin goles ante Portugal, el conjunto belga llega con confianza tras golear 5-2 a Estados Unidos, mostrando su poder ofensivo. Este contraste convierte el encuentro en un parámetro importante para Javier Aguirre, quien continúa evaluando a su plantel de cara al Mundial de 2026.

Cuerpo técnico Javier Aguirre | Imago7

El partido en Chicago no solo representa una oportunidad de mejorar en lo futbolístico, sino también de seguir fortaleciendo la conexión con la afición en territorio estadounidense, en una etapa clave del proceso mundialista.

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