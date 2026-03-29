¿Cuándo fue el último 0-0 del Tricolor en el Estadio Azteca?

Gris. El Estadio Azteca volvió a vibrar, pero no por sus futbolistas, sino por su gente. El futbol tiene memoria, y sabe que la actualidad de la Selección Mexicana, la cual entregó un empate sin goles ante Portugal, que aunque es una de las favoritas a ganar la Copa del Mundo, la realidad es que nunca pisó el acelerador.

El empate sin anotaciones no es cosa menor, pues se convirtió en el primer 0-0 en el Coloso de Santa Úrsula en cuatro años. La última vez que México empató en el Banorte sin goles fue el 24 de marzo de 2022, ante Estados Unidos.

Erik Lira, jugador de Cruz Azul y Selección Mexicana, tras el empate ante Portugal | IMAGO7

¿Cómo fue el empate entre México y Estados Unidos en 2022?

La era de Gerardo 'Tata' Martino es recordada por llegar con una relación desgastada entre cuerpo técnico y jugadores antes del Mundial de Qatar 2022. Las tensiones se hicieron evidentes con los malos resultados del Tricolor, tanto en los encuentros amistosos y las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo.

En uno de esos encuentros eliminatorios, el conjunto nacional recibió a Estados Unidos en el Estadio Azteca. Como buen clásico, no sólo del balompié, sino de cultura y contexto, las dos aficiones hicieron lo suyo, pero el partido estuvo lejos de las expectativas.

Eso sí, la Unión Americana tuvo la oportunidad de abrir el marcador en al menos tres ocasiones. Guillermo Ochoa fue el héroe de aquella noche en Coyoacán, que estuvo llena de fallos y fallos del cuadro estadounidense.

Christian Pulisic, Edson Álvarez y Héctor Herrera, en el último 0-0 en el Estadio Azteca en 2022 | IMAGO7

Bélgica, la verdadera prueba de fuego

Regresando al presente, el equipo de Javier Aguirre necesita de un resultado positivo, no sólo para motivar a los suyos, sino también para intentar reconectar con la afición. El público mexicano está cansado de resultados poco alentadores, por lo que las reacciones en las gradas son normales, por no decir necesarias para abrir los ojos de directivos, cuerpo técnico y jugadores.

Ahora, el conjunto mexicano viajará a Estados Unidos para enfrentar a Bélgica, la verdadera prueba de fuego del Tricolor. Los Diablos Rojos golearon sin piedad al combinado estadounidense, por lo que México buscará tener una oportunidad en el Campo del Soldado, en Chicago.