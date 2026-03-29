Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Cuándo fue el último 0-0 del Tricolor en el Estadio Azteca?

Selección Mexicana, en el Estadio Azteca, tras el empate ante Portugal | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 16:32 - 29 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Pasaron cuatro años desde la última igualada sin anotaciones para la Selección Mexicana en el Coloso de Santa Úrsula

Gris. El Estadio Azteca volvió a vibrar, pero no por sus futbolistas, sino por su gente. El futbol tiene memoria, y sabe que la actualidad de la Selección Mexicana, la cual entregó un empate sin goles ante Portugal, que aunque es una de las favoritas a ganar la Copa del Mundo, la realidad es que nunca pisó el acelerador. 

El empate sin anotaciones no es cosa menor, pues se convirtió en el primer 0-0 en el Coloso de Santa Úrsula en cuatro años. La última vez que México empató en el Banorte sin goles fue el 24 de marzo de 2022, ante Estados Unidos.

Erik Lira, jugador de Cruz Azul y Selección Mexicana, tras el empate ante Portugal | IMAGO7

¿Cómo fue el empate entre México y Estados Unidos en 2022?

La era de Gerardo 'Tata' Martino es recordada por llegar con una relación desgastada entre cuerpo técnico y jugadores antes del Mundial de Qatar 2022. Las tensiones se hicieron evidentes con los malos resultados del Tricolor, tanto en los encuentros amistosos y las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo.

En uno de esos encuentros eliminatorios, el conjunto nacional recibió a Estados Unidos en el Estadio Azteca. Como buen clásico, no sólo del balompié, sino de cultura y contexto, las dos aficiones hicieron lo suyo, pero el partido estuvo lejos de las expectativas. 

Eso sí, la Unión Americana tuvo la oportunidad de abrir el marcador en al menos tres ocasiones. Guillermo Ochoa fue el héroe de aquella noche en Coyoacán, que estuvo llena de fallos y fallos del cuadro estadounidense.

Christian Pulisic, Edson Álvarez y Héctor Herrera, en el último 0-0 en el Estadio Azteca en 2022 | IMAGO7

Bélgica, la verdadera prueba de fuego

Regresando al presente, el equipo de Javier Aguirre necesita de un resultado positivo, no sólo para motivar a los suyos, sino también para intentar reconectar con la afición. El público mexicano está cansado de resultados poco alentadores, por lo que las reacciones en las gradas son normales, por no decir necesarias para abrir los ojos de directivos, cuerpo técnico y jugadores.

Ahora, el conjunto mexicano viajará a Estados Unidos para enfrentar a Bélgica, la verdadera prueba de fuego del Tricolor. Los Diablos Rojos golearon sin piedad al combinado estadounidense, por lo que México buscará tener una oportunidad en el Campo del Soldado, en Chicago. 

Selección de Bélgica tras anotar gol en amistosos vs Estados Unidos | AFP
Últimos videos
Lo Último
17:19 Pelea en el Estadio Banorte tras México vs Portugal genera indignación entre aficionados
17:18 Reportan robo de 12 toneladas de KitKat; podría causar escasez
17:04 ¡Se acerca el regreso! Sergio Canales presume recuperación desde Cancún
16:32 ¿Cuándo fue el último 0-0 del Tricolor en el Estadio Azteca?
16:25 Gerard Piqué desata comparativa entre Messi y Cristiano Ronaldo: ‘Uno tiene mejor talento y el otro trabaja como loco’
16:17 ¡ESCÁNDALO! Dimite el secretario general de la CAF por polémica de Copa Africana
15:48 Semana Santa 2026 en México: ¿se trabaja o se paga doble en Jueves y Viernes Santo?
15:44 “Es una Selección muy agresiva” :Joao Cancelo reacciona al juego ante la Selección Mexicana
15:43 ¿Cómo calcular tus utilidades 2026? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
15:42 ¿Milagro? Cristiano Ronaldo reaparece con el Al-Nassr tras el México vs Portugal
Tendencia
1
Contra Fallece aficionado en el Estadio Banorte previo al México vs Portugal
2
Futbol “Los naturalizados que tenemos no existen” Martinoli estalla en el México vs Portugal
3
Futbol Jorge Valdano considera "más imponente" al Estadio Azteca sobre el Santiago Bernabéu
4
Futbol Caos en el Estadio Banorte: asientos vacíos y problemas de visibilidad marcan el México vs. Portugal
5
Futbol “Es una Selección muy agresiva” :Joao Cancelo reacciona al juego ante la Selección Mexicana
6
Futbol ¿Bomba al Nido? Bruno Fernandes 'presume' playera del América
Te recomendamos
Pelea en el Estadio Banorte tras México vs Portugal genera indignación entre aficionados
Empelotados
29/03/2026
Pelea en el Estadio Banorte tras México vs Portugal genera indignación entre aficionados
Reportan robo de 12 toneladas de KitKat; podría causar escasez
Contra
29/03/2026
Reportan robo de 12 toneladas de KitKat; podría causar escasez
Sergio Canales festeja un gol con Rayados en el Clausura 2026 | MEXSPORT
Futbol
29/03/2026
¡Se acerca el regreso! Sergio Canales presume recuperación desde Cancún
¿Cuándo fue el último 0-0 del Tricolor en el Estadio Azteca?
Futbol
29/03/2026
¿Cuándo fue el último 0-0 del Tricolor en el Estadio Azteca?
Gerard Piqué desata comparativa entre Messi y Cristiano Ronaldo: ‘Uno tiene mejor talento y el otro trabaja como loco’
Futbol
29/03/2026
Gerard Piqué desata comparativa entre Messi y Cristiano Ronaldo: ‘Uno tiene mejor talento y el otro trabaja como loco’
¡ESCÁNDALO! Dimite el secretario general de la CAF por polémica de Copa Africana
Futbol
29/03/2026
¡ESCÁNDALO! Dimite el secretario general de la CAF por polémica de Copa Africana