Pelea en el Estadio Banorte tras México vs Portugal genera indignación entre aficionados

Desafortunadamente no todo han sido buenas noticias en el regreso del Estadio Banorte a la actividad este sábado 28 de marzo, pues incluso de manera inesperada y desafortunada, un aficionado ha perdido la vida por una imprudencia.

También en las gradas se han dado varias situaciones desafortunadas, llegando al máximo con una pelea entre aficionados al término del partido.

Estadio Banorte en el México vs Portugal l Miguel Pontón

¿Qué sucedió con los aficionados?

Ya con el duelo entre México y Portugal finalizado, la gente se retiraba de sus lugares, por lo que ya había pocas personas en la zona en la que sucedió esto, uno de los sitios más bajos del inmueble.

En el video se muestra el final de los reclamos entre un aficionado y otro a tan solo dos filas de distancia, por lo que cruzarse para enfrentarse a golpes no fue tan difícil para ambos, así que lo hicieron tan pronto fue posible.

La pelea duró poco, pues los tres acompañantes de uno de los implicados procedió a separarlos, pues no quisieron que pasara a mayores; sin embargo, también estuvieron muy cercanos a continuar, pues otro fanático en evidente estado de ebriedad también quiso seguir con el conflicto, por lo cual sus amigos también lo separaron y reclamaron por el mal momento.

A veces me pregunto: ¿por qué asiste tanto orangután a los partidos de fútbol? pic.twitter.com/esAwik1O14 — Vero Islas (@LOVREGA) March 29, 2026

Finalmente, elementos de seguridad llegaron al lugar, aunque lo hicieron tarde, pues todo había terminado. Los comentarios de la gente han dejado saber que no están de acuerdo con qué este tipo de personas sean parte de los eventos, pues ensucian lo que todos los demás fueron a ver, el espectáculo del regreso del estadio.

Más problemas con aficionados

Álvaro Fidalgo fue uno de los jugadores más buscados en su debut con Selección Mexicana, pero al final del duelo, también fue testigo de un momento incómodo en las gradas del 'Coloso de Santa Úrsula'.

Un aficionado le pidió una firma en una de sus pertenencias, a lo que el 'Maguito' aceptó sin problema; no obstante, cuando el nuevo 19 de México se disponía a seguir entregando firmas, el fan decidió arrebatarle el plumón, dejando sin firmas a los demás, causando desagrado de todos, incluso del jugador.