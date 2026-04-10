El Reporte Ponce: Chivas es hoy la mejor cantera de Liga MX, lejos

La del Guadalajara ya es la mejor cantera del futbol mexicano. No hay discusión. Y para los incrédulos, hay muchos argumentos. Aunque el fantástico Clausura 26 tiene múltiples factores para lograrlo, como el proyecto directivo, el técnico o los refuerzos, una clave es la cantera rojiblanca.

EL REBAÑO JUEGA CON MÁS TALENTO PROPIO

Formadores. De entrada, no hay equipo en Liga MX que le dé más minutos a su talento que el Guadalajara. Así lo confirma un estudio del Observatorio de Futbol del CIES, que analizó las mejores 50 Ligas para encontrar el porcentaje de minutos de canteranos propios, es decir, futbolistas que aún juegan en el primer club en el que estuvieron al menos tres años entre sus 15 y 21 (actualizado al pasado 1º de abril).

El Rebaño utiliza 35.4% de sus minutos totales de juego con talento propio, por encima del Atlas (34%) y de Pachuca (32.9%), los tres que marcan la pauta en nuestro futbol. En contraste, San Luis no tiene minutos de canteranos y Cruz Azul apenas tiene 1.9%.

De los torneos locales analizados, el de México ocupa el lugar 18 en utilizar más talento de casa, con 15.3%. En el Top 3 está la de Argentina, con un impresionante 20.3% y entre los cinco más bajos está la Serie A de Italia, que apenas tiene 5.4% de minutos de canteranos propios.

EL EXITOSO RIESGO DEL TAPATÍO, UNA CATAPULTA

Fogueados. Chivas apostó y ganó: es el único equipo de Liga MX que mantiene una filial en la Expansión, para desarrollar talento. Lo hicieron Rayados y Pumas, pero fue un fracaso. El Rebaño convirtió a su equipo no sólo en campeón (dos veces), sino en una catapulta de talento, según expone Alfredo Olivares en una investigación de RÉCORD.

La filial del Guadalajara en Expansión ha mandado a 26 jugadores desde sus filas a Liga MX, y no sólo al primer equipo rojiblanco, sino que 18 se han ido a otros 10 clubes, nombres que suenen con fuerza: Tala Rangel, Campillo, Camberos o La Hormiga.

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