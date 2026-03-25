El Reporte Ponce: Las marchas ponen a prueba el Mundial en CDMX

Acorazado. El Gobierno de la Ciudad de México se puso en alerta en cuanto confirmó que para el día del partido entre México y Portugal se estaban organizando numerosas y poderosas marchas para atraer las miradas en la previa del Mundial a sus demandas, y por eso accionó el plan de blindaje del Estadio Azteca.

Resulta que entre los grupos que organizan marchas para el sábado está el principal, el de los maestros de la CNTE, que apoyarán a otros como los que piden más espacios para el consumo de cannabis, o los que reclaman el tema del agua en la zona, así como damnificados del terremoto de 2017 que exigen respuestas de las autoridades, cuatro colectivos que pusieron a sudar al gobierno de la CDMX.

Encima, esta será apenas una prueba de lo que viene en la inauguración del Mundial, el próximo 11 de junio, fecha para la cual están planeadas más marchas en torno al Coloso de Santa Úrsula, cuando los ojos del mundo estén encima de la capital mexicana.

‘QUÉ PENA’ CON LOS INVITADOS DE LUJO

Preocupados. Vaya circunstancia tan compleja no sólo para reestrenar el Azteca ante la remodelación sin terminar y las marchas, sino que será ante la visita de la plana mayor de la FIFA, encabezada por Gianni Infantino, quien antes asistirá al CAR a una comida con los dueños de Liga MX, pues les presentarán el nuevo hotel de la Selección Mexicana, para después ir al partido ante Portugal.

La visita del mandamás de FIFA impulsó al gobierno mexicano a duplicar medidas de contención ante las marchas que se desatarán en torno al Estadio Azteca. Vaya lío. Me cuentan que Infantino también visitará Guadalajara y Monterrey en el marco de los Repechajes internacionales que entregarán los últimos dos boletos al Mundial 2026.

EL MISTERIO DE LA PLAZA EN VERACRUZ

Sospechoso. Mientras tanto, el ruido en Veracruz no cesa, por el lío que se armó ante la llegada del Celaya como equipo de la Liga de Expansión en el Puerto, el mismo que poco antes había visitado la plaza provocando un terrible caos que acabó con la vida de un aficionado y otro casi pierde la vista.

Lo misterioso es que apenas días después, el mismo club guanajuatense le cedió la franquicia a los hermanos Vives en Veracruz para que sea nuevo equipo en la división, una situación que ha desatado muchas dudas y sospechas en el Puerto y que está dando mucho de qué hablar. Esta novela aún no acaba y seguro vienen más capítulos.

REPORTERO DE TUDN, EN LA CÁRCEL

Insólito. Como tradicionalmente hace Televisa para cada evento mundialista, mandó cobertura a los rivales de México en la Copa del Mundo de la FIFA, y a Sudáfrica envió al querido Profe Julio Ibáñez. Pues resulta que el miércoles pasado, mientras el comunicador hacía un Live en sus redes sociales, ingresaron unas personas con armas a su cuarto, ante lo que se escuchó al periodista preguntarles “¿qué está pasando?” antes de que se cortara la transmisión. Vaya caso.

Pues en radio pasillo de Televisa se sabe que el Profe está en una cárcel en Sudáfrica, así como lo lees, lleva una semana detenido en aquel lejano país y no hay certeza de qué pasó. Algunos aseguran que fue por volar un dron junto a su realizador en zona prohibida, sin embargo, eso no explica el ingreso de los civiles armados a su habitación.