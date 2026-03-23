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Opinión

El apunte del director: El soberbio arbitraje definirá al Campeón del Clausura

El apunte del director | RÉCORD
El apunte del director | RÉCORD
Carlos Ponce de León
Carlos Ponce de León 16:30 - 23 marzo 2026
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Soberbio de altivo, de envanecimiento por la contemplación propia con menosprecio de los demás, no de grandioso o magnífico. El arbitraje es la gran deuda de Liga MX, no está a la altura de un torneo que se codea con los grandes fuera de la élite, por sus futbolistas, equipos, por el espectáculo y su afición. Los silbantes son el negrito en el arroz.

QUÉ RARO AYUDAN AL AMÉRICA

Cada jornada lo mismo: errores y polémica, sobre todo cuando es ante los poderosos y populares se magnifica, como ocurrió en el Pumas ante América. No sólo hay fallas en la instrucción, en homogeneizar el criterio, sino en que el arbitraje mexicano ya cayó en un pozo que sin fondo, sin salida: la soberbia.

En este Clausura 26 tan parejo, donde apenas es un puñado los que se apuntan a pelear al título, que además van a perder a sus figuras por la concentración de la Selección, la Liguilla será de detalles, en los que no tengo duda, el arbitraje terminará decantando para uno u otro lado.

LOS ARBITROS CALLAN PARA NO EXHIBIRSE

Cuando se anunció con bombo y platillos los audios y análisis de jugadas para juzgarlas ante la afición, la mayoría aplaudimos, primero no subieron las polémicas que exhibían realmente a sus silbantes, VAR incluido, y hoy ya no suben nada. La soberbia hunde al arbitraje y arrastra a nuestra Liga MX, sin deberla ni temerla.

Desde que se dio la orden en Doña Fede de que no se publicaran los audios del análisis de la jugada en la que Carrasquilla de Pumas rompió a Mier de Cruz Azul, los silbantes callaron para que sus errores no sean exhibidos. Una pena, se había dado un paso adelante y se dieron tres para atrás.

NO HUBO INSULTO DE LARCAMÓN

Así de claro. En la cédula arbitral del Mazatlán ante Cruz Azul no existió reporte de insultos o agresión de Larcamón a los silbantes. La decisión de Karen de no darle la mano al entrenador celeste fue porque no le pareció que el cuerpo técnico cementero se la pasara diciendo en el partido que “son muy malos”, como ya reveló mi querido David Medrano. Que sí lo son, y mucho. Fue por gusto, no porque haya sido agredida. Lo cortés nunca quita lo valiente.

Si, como señalan algunos en redes, hubiera una amenaza directa de Larcamón a Karen, debió reportarla en la cédula, eso no es poca cosa. Si existió y no la reportó, entonces la árbitra se vuelve parte del problema.

EL EMPUJÓN QUE TAMBIÉN TAPARON

Y para acabarla, en uno de los partidos más intrascendentes de nuestra Liga MX, el Santos ante Puebla, hay un cambio al 59’ en el que el colombiano Guerra sale y da un pechazo y un empujón al cuarto árbitro, Fernando Cruz, ¡que no fue reportado al momento! Debió ser expulsado. Sin embargo, el inexperto silbante dejó que entrara Canelo y hasta después el central, Yonatan Peinado, mostró la roja al futbolista de La Franja ya en la banca, por lo que el equipo visitante jugó con 11 gratis. Porque los árbitros decidieron tapar el error de uno de los suyos. Vaya crisis.

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