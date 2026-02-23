Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Opinión

El apunte del director: México necesita desintoxicarse, aunque duela

México necesita desintoxicarse, aunque duela, columna Ponce | RÉCORD
Guadalajara, sede del Mundia| AP
Carlos Ponce de León
Carlos Ponce de León 07:00 - 23 febrero 2026
La desintoxicación es el primer paso para salir de una adicción: el cuerpo sufre, se sacude, reacciona con violencia antes de encontrar equilibrio. Algo similar vive hoy México, en su enfrentamiento de verdad al narcotráfico.

‘SOLUCIÓN’ DE BALAZOS, NO DE ABRAZOS

La captura de El Mencho representa un golpe de autoridad. Por fin. No soy defensor de la 4T, he señalado sus constantes contradicciones, pero esta vez hay que decirlo: fue la decisión correcta. Rompe con la herencia de los “abrazos, no balazos” de López Obrador y marca un viraje que Claudia Sheinbaum maneja con mesura, sin triunfalismo, porque no lo puede haber.

La reacción fue brutal: más de 250 bloqueos en 20 entidades, incendios, un ataque coordinado a escala nacional. El mensaje del crimen organizado es claro: no será fácil. El tratamiento empezó, pero la enfermedad responde.

DESINFORMACIÓN, LA OTRA GRAN BATALLA

Y también ardió el país digital. La desinformación se volvió gasolina: rumores, videos fuera de contexto, pánico amplificado. El crimen entendió que hoy la batalla también es narrativa. El caos virtual fue casi tan dañino como el real. Incluso peor.

¿EL SHOW EN LA CANCHA DEBE CONTINUAR?

En medio de este humo denso surge el debate deportivo: ¿se juega o no? Suspender en las zonas afectadas fue sensato por las circunstancias del día, pero lo que viene, como el partido de la Selección en Querétaro, exige cabeza fría.

Antes, poner contexto y no ser ingenuos: llevar al Tri hoy cuesta cerca de 20 millones de pesos que paga un gobierno estatal; es un espectáculo, sí, también un negocio y un tema político.

Ahora, mi postura es simple: si no hay condiciones, no se juega. Con una lectura sensible y asertiva, si las hay, ¡que se juegue! Porque no pueden ganar los malos secuestrando la alegría del mexicano, sería injusto, perdería México.

QUÉ PASARÁ CON EL MUNDIAL

Y en el horizonte está el Mundial de FIFA 2026, casi a 100 días de la inauguración en nuestro país, anfitrión por tercera vez, privilegio histórico. Se habla de riesgos, de cambios de sede, de amenazas. Hoy te lo puedo confirmar: No existe decisión.

¿Vendrá un análisis de FIFA? Por supuesto, aunque no haya postura oficial al respecto. Lo único que me queda muy claro es que si el Mundial se va, será un triunfo categórico del narco y derrota de la afición mexicana. La desintoxicación duele, pero es el único camino para sanar.

