Futbol Internacional

Barcelona y Laporta rompen el silencio sobre la denuncia de corrupción

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona | AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 06:13 - 23 febrero 2026
El club catalán niega acusaciones de blanqueo de capitales y cobro de comisiones indebidas por parte de la directiva de Joan Laporta

El Barcelona reaccionó este lunes, a través de un comunicado oficial, a una noticia sobre una denuncia presentada por un socio en la Audiencia Nacional contra el expresidente y candidato a las próximas elecciones, Joan Laporta, y varios miembros de la directiva blaugrana. Las acusaciones incluyen blanqueo de capitales y cobro de comisiones indebidas.

FC Barcelona | FC Barcelona

BARCELONA DA SU POSTURA

El club catalán califica la información de «inverosímil y ajena a la realidad», afirmando que la misma se basa «presumiblemente, en documentación falsa o gravemente manipulada». El Barcelona no descarta la posibilidad de emprender acciones legales contra el autor de la denuncia y también contra el diario El Periódico, que difundió la noticia.

En el comunicado, el club aclara que el 15 de enero de 2026 ya había sido contactado por periodistas y por el Proyecto de Divulgación de Corrupción y Crimen Organizado (OCCRP) para verificar la misma información. Tras un análisis interno, el Barcelona concluyó que los hechos eran falsos y, el 19 de enero, respondió a los periodistas, negando vehementemente las alegaciones y solicitando que no publicaran la noticia.

La directiva del club catalán lamenta que la divulgación ocurra en pleno periodo electoral, sugiriendo que la acción «podría responder a un intento ilegítimo de alterar el normal desarrollo del proceso democrático» y de «condicionar o manipular la soberanía de los socios». El club garantiza que, en caso de confirmarse los hechos de la denuncia, actuará de forma inmediata. Entre las medidas previstas están el inicio de acciones legales contra el socio por denuncia falsa y calumnia, la apertura de un proceso disciplinario interno con solicitud de las sanciones más severas y el estudio de medidas legales contra el medio de comunicación que publicó la noticia, supuestamente consciente de su falsedad.

Por último, el Barcelona hace un llamamiento para que los medios de comunicación verifiquen siempre la información con el club antes de su publicación, especialmente durante el proceso electoral en curso, para no perjudicar la imagen de la institución y de sus precandidatos.

JOAN LAPORTA NIEGA ACUSACIONES EN SU CONTRA

Por su parte, Joan Laporta, expresidente del FC Barcelona que tuvo que renunciar al cargo para poder postularse en las próximas elecciones, señaló que las acusaciones en su contra son completamente falsas y mencionó que se trata de una estrategia mediática para afectarlo de cara a las votaciones.

"Todo esto es absolutamente falso. Es una estrategia judicial y mediática para perjudicar mis intereses y lo que electoralmente represento", declaró para Catalunya Ràdio. 
Joan Laporta en asamblea de socios | FC Barcelona
