Futbol

Laporta se sincera con Messi: “La relación está perjudicada”

Messi y Laporta | RRSS
Ramiro Pérez Vásquez 07:43 - 23 febrero 2026
El presidente del FC Barcelona habló sobre sus diferencias personales con el argentino

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, volvió a ser tema de conversación luego de desatar declaraciones sobre la relación que ostenta con Lionel Messi en donde recordó lo sucedido durante la entrega del Balón de Oro en 2023 y que asegura hubo un incidente.

"La relación con Messi ya no es la que era. Hubo un incidente también en la entrega del Balón de Oro. Yo fui a saludarlo y él me dijo que no teníamos que saludarnos”, resaltó el dirigente en un dialogo realizado con Catlunya Radio en donde tocó temas sobre la denuncia de un socio previo a las elecciones presidenciales.

Joan Laporta, presidente del Barcelona | FC Barcelona

Laporta tiene la esperanza de que en algún momento se enmiende la relación con el actua futbolista del Inter Miami: “A partir de ahí, hubo algún acercamiento y esperemos que esto suceda en el futuro. La relación está perjudicada, pero él es un mito del club”.

¿Qué dijo sobre la visita de Messi durante obras del Camp Nou?

Joan Laporta también resaltó lo sucedido hace algunas semanas con la visita de Messi al Camp Nou en el cual se encontraba en obras: "Sabía que estaba por Barcelona porque la selección argentina jugaba por aquí, pero de lo otro no sabía nada. Está claro que si Messi desea acceder al campo, se le debe dejar entrar siempre que sea posible. Es su casa. Y eso es lo que pasó.”

Asimismo mencionó que se planea realizar un homenaje especial al argentino por lo realizado con el FC Barcelona: "Leo se merece una estatua en el Camp Nou como la tiene Cruyff. Y se merece un homenaje. Creemos que el momento de hacerlo es cuando el estadio esté totalmente acabado y con más de 100.000 espectadores. Esperemos que se pueda hacer”.

Laporta, presidente del Barcelona, en asamblea | @FCBarcelona

¿Por qué salió Messi de Barça?

Laporta resaltó por qué ya no se pudo mantener a Lionel Messi en el cuadro Blaugrana: “"Nosotros no quisimos firmar lo de CVC para poder inscribirlo porque considerábamos que era perjudicial para el club. El Barça está por encima de jugadores, directivos o presidentes y no lo podíamos hacer.”

“Es lo que más triste me ha dejado como presidente. Son momentos decepcionantes como cuando se fue Koeman, Xavi, Piqué u otros. Son momentos difíciles, pero no lo podíamos asumir. Las cantidades de su contrato si lo renovábamos eran inasumibles y por eso no pudo continuar”, mencionó.

Joan Laporta en festejos de la Supercopa | AP

En el mismo contexto agradeció a las figuras: “Tanto Messi como otros jugadores los conocía de mi primera etapa y te los quieres y aprecias. Estamos muy agradecidos a todos estos jugadores, pero el Barça también ha hecho mucho por ellos. No pudo ser y Leo no pudo continuar”.

