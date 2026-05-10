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Empelotados

¡A las Semifinales! Atlantis celebra el pase de las Chivas con un emotivo recuerdo tras eliminar a Tigres

Jugadores de Chivas con Atlantis | X: @Atlantis_CMLL
Jugadores de Chivas con Atlantis | X: @Atlantis_CMLL
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 08:16 - 10 mayo 2026
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El 'Ídolo de los Niños' se unió a los festejos del Rebaño Sagrado, que revirtió la eliminatoria contra Tigres

La mística de Chivas ha vuelto a encenderse en el presente Clausura 2026 de la Liga MX. En una noche que quedará marcada en la memoria reciente de la afición rojiblanca, el equipo dirigido por Gabriel Milito consiguió una de esas remontadas que forjan el carácter de un aspirante al título.

Tras un panorama que lucía desalentador después de la ida contra Tigres, el conjunto tapatío apeló a su historia y a su localía para sellar su boleto a Semifinales, provocando una explosión de júbilo que trascendió las fronteras del terreno de juego y llegó hasta los encordados de la lucha libre profesional.

Jugadores de Chivas con Atlantis | X: @Atlantis_CMLL
Jugadores de Chivas con Atlantis | X: @Atlantis_CMLL

El respaldo de una leyenda: Atlantis y su mensaje rojiblanco

Entre la ola de reacciones que inundaron las redes sociales tras el silbatazo final, destacó la de una de las figuras más emblemáticas de la cultura deportiva mexicana: Atlantis. El legendario esteta del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), reconocido seguidor del Rebaño Sagrado, no ocultó su alegría por el resultado y compartió con sus seguidores un recuerdo que vincula su trayectoria con la del club.

A través de sus plataformas digitales, el 'Ídolo de los Niños' publicó una fotografía capturada originalmente durante el Apertura 2024, momento en el que coincidió con el primer equipo de las Chivas para la toma de la fotografía oficial de aquel torneo. Con el mensaje "Arriba las Chivas #SomosAtlantis", el luchador rememoró el encuentro que tuvo con varios referentes de la institución en aquella época.

En la imagen se puede observar a Atlantis rodeado de figuras como Isaac 'Conejo' Brizuela y Javier 'Chicharito' Hernández, quienes en ese entonces formaban parte del núcleo experimentado del equipo. No obstante, el paso del tiempo y la renovación constante de las plantillas han modificado el rostro del club.

De los siete futbolistas que aparecen en la instantánea junto al luchador, solo Roberto 'Piojo' Alvarado permanece actualmente en la nómina del club. Curiosamente, el 'Piojo' no pudo ser parte de la victoria ante Tigres en la cancha, ya que se encuentra concentrado con la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre, preparándose para la Copa del Mundo 2026.

Roberto Alvarado con Atlantis | X: @Atlantis_CMLL
Roberto Alvarado con Atlantis | X: @Atlantis_CMLL

¿Desde cuándo Atlantis es aficionado de Chivas?

La pasión de Atlantis por el Guadalajara no es un fenómeno reciente ni una cuestión de mercadotecnia. Para el enmascarado, el vínculo con los colores rojiblancos es una herencia que ha cultivado a lo largo de los años, incluso en medio de su exigente agenda dentro de la lucha libre profesional.

En una entrevista concedida al diario Ovaciones en marzo de este año, el luchador detalló el origen de su afición:"El amor al Guadalajara viene desde que eres pequeño, de tus papás, de tus amigos... de ahí trae uno eso. Cuando tengo tiempo, sí los veo en mi casa o en los hoteles cuando ando fuera por las giras. Reviso en mis redes sociales para estar al tanto, veo como quedan", relató Atlantis.

La foto oficial de Chivas que se tomó junto con Atlantis en el Apertura 2024 | X: @Chivas
La foto oficial de Chivas que se tomó junto con Atlantis en el Apertura 2024 | X: @Chivas
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