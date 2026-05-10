Cruz Azul no tiene techo en la Liguilla, aseguró Joel Huiqui

Cruz Azul vive un momento de ilusión plena y su técnico interino, Joel Huiqui, dejó claro que el equipo todavía puede dar mucho más en esta Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, luego de sellar su pase a las Semifinales.

“No tiene techo, el equipo ha mejorado en aspectos muy particulares, sobre todo en la parte ofensiva. Podemos mejorar un poco en la zona de construcción. Me parece que fue importante lo que nosotros generamos en la semana de trabajo. Merecidamente el equipo está en Semifinales, estamos muy contentos con eso”, señaló.

Huiqui destacó además la conexión que existe actualmente entre el plantel y la afición celeste, resaltando el sentido de pertenencia que representa la institución.

Joel Hiqui con Cruz Azul ante Atlas en Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

“El club, la institución es historia y corazón, el equipo que nace de su gente. Es un club que la gente vive para eso, creo que hoy se ven representados por este equipo”, afirmó.

Aunque reconoció la madurez y solidez que ha mostrado Cruz Azul en esta fase final, el entrenador considera que todavía hay margen importante de mejora en ataque.

José Paradela en celebración con Cruz Azul ante Atlas en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

“El equipo se muestra maduro, con buena solidez, pero el techo ofensivo aún estamos bajos. Estoy seguro que podemos mejorar en la construcción de jugadas y en la definición. Las Liguillas se juegan así y debemos hacer correcciones defensivas y ofensivas, pero contentos de estar en semifinales”, comentó.

Finalmente, Huiqui resaltó el respaldo de la afición, luego de ver un estadio lleno durante el compromiso de vuelta. “No solo somos locales en la Ciudad de México. Somos locales en donde sea que nos toque jugar la Semifinal”, detalló.