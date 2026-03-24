Anselmi prepara su regreso

Ya quedó fuera del Botafogo y el karma, mi Francolieber, sigue cobrando factura. Martín Anselmi sabía que se iba del club brasileño antes de que lo hicieran oficial, por lo que junto a su equipo de prensa decidieron publicar una entrevista que había dado el año pasado, desde su salida del Porto.

Era el tiempo ideal, a punto de salir de Botafogo para promocionarse para volver a Liga MX, por eso el énfasis en aquello de que quería regresar con Cruz Azul. Anselmi y su equipo la lanzaron para estar en la palestra de los que buscan técnico… ¿cómo Rayados? Pueeeeees…

EL PLAN RAYADO DE LURI

Primero desmentir aquello de que Iván Alonso puede llegar al Monterrey en sustitución del Tato Noriega, y no porque no lo quieran los regios, sino porque el uruguayo ahora sí tiene firmado contrato con Cruz Azul y no se mueve.

Ahora, lo del técnico. Lo cambios en la directiva del Monterrey tienen una sola certeza: el que se queda para tomar más decisiones en Rayados es Sebastián Luri, el asesor principal de Manuel Filizola. La salida del Tato y la llegada de Martelotto están en análisis, pero el ex dirigente de Tigres tomará más fuerza en el BBVA, eso es un hecho.

Y como fue Luri el que trajo a Walter Ervitti como auxiliar de Nico Sánchez, pues ante los pobres resultados del ex central de Rayados, El Duende es el primero en la lista para convertirse en técnico, no Martín Anselmi. Veamos.

DIRECTIVO DE BOLETOMÓVIL AGREDIÓ EN MONTERREY

Hablando de Rayados, otra vez un caso de agresión en el Estadio BBVA, pero ahora no fue de afición del Monterrey, sino de Chivas, y alguien que es directivo de una importante empresa en el medio pambolero, que tiene relación con varios clubes: Boletomóvil. Seguro ya viste el video de una persona que con cerveza en mano agrede a un reportero por grabarlo, después de que regañó y le pegó a su hijo.

El personaje que se volvió viral por la agresión es Aldo Guerrero Miranda, quien trabajó en Chivas hasta 2018 y hoy es VP Business de Boletomóvil, empresa que vende entradas del Guadalajara, Toluca, Tigres y ahora Cruz Azul, entre otros. Pero en el estadio Rayados se le cruzaron los cables… o las cervezas.

Después de que golpeó a su hijo por lanzar una chela desde la tribuna, varios aficionados regios lo intentaron calmar por los gritos y puñetazos que le daba al chavo con jersey del Rebaño. Al retirarse, el directivo de Boletomóvil se dio cuenta que lo estaban grabando y encaró al reportero de Hora Cero Deportes: “Deja de grabar hijo de tu p#ta madre o te rompo tu madre”, al tiempo que le lanzó un par de derechazos, intentando tumbarle el celular.

Eso sí, Aldo nunca soltó el vaso con chela de la otra mano. “Ya sé quién eres”, le lanzó y se regresó a increparlo, “¿En qué medio estás?”. Su hijo le pidió que ya parara y se lo tuvo que llevar. Así que identificado está, veamos qué pasa con este directivo de Boletomóvil.

LA VERDAD DE LA VENTA Y PRECIO DEL PUEBLA

Vaya sarta de tonterías que se publican sobre el Puebla. Lo peor es que los rumores infundados se generan desde la Angelópolis con la prensa local, que en lugar de estar más enterados, lo enredan todo por ese odio tan extraño que le tienen a su equipo.

Bueno, el caso es que para aclarar: no, el Puebla no va a cambiar de nombre ni a Reales ni nada. Hay un reclamo de hace más de 10 años de Ricardo Henaine para tratar de sacarle una lana al club, pues reclama que el nombre de ‘Puebla’ le pertenece, cosa que no es posible. Lo que ha optado el equipo es no utilizar el ‘FC’ para no meterse en líos, pero el resto es utilizable sin broncas, por lo que no tienen que cambiar de nombre.

Ahora, lo de la venta. Cada semana se inventan un comprador nuevo, luego otro y luego otro, y ahora hasta precio le pusieron. Es así: TV Azteca no está buscando compradores del club, peeeeero si llega una jugosa oferta (debe ser mucho, mucho mayor a 130 millones de dólares que especulan), claro que la va a escuchar. Así de claro.

UN MOVIMIENTO INESPERADO EN DOÑA TELE

¿Pues en dónde más, mi Franky, si no es en el Fox Sports de Grupo Lauman? Y sí, adivinaste, otro más se baja del barco antes de que naufrague. Ya anunciaron a Nacho Hierro como te adelanté y se les va ahora uno muy importante.