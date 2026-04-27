El Apunte del Director: Cambios en la presidencia del América, hay reestructura

La cara de Veiga, el refuerzo en el que estaban puestas tantas esperanzas de resurrección del América, después de fallar su penalti ante Atlas (que se debió repetir por el salto anticipado de Camilo), es reflejo del gris presente de las Águilas. Gris como el uniforme. Pero vienen cambios.

Pasar como último de los ocho no es digno del proyecto americanista, que por encima del de Toluca y Cruz Azul, ha sido el mejor del último lustro en México. Hoy no es favorito para eliminar al superlíder Pumas. Parece el último clavo en la era de Jardine. Veamos.

Lo que es un hecho son los cambios en el Nido. De entrada, viene un nuevo director deportivo de peso, para que Toño Ibrahim regrese a centrarse en el visoreo en el que tan buen trabajo ha hecho. Y aunque sí habló con Azcárraga, te adelanto que no será Miguel Layún, no es momento aún para el ex mundialista. Es otro personaje que hará contrapeso a Santiago Baños. Pronto te revelaré el nombre, será grata sorpresa. ¿Y sigue el Presidente Deportivo?

SE VA EL PRESIDENTE DEL NIDO

¿Baños? Ya te había adelantado que el Presidente Deportivo ya trabaja en la confección del siguiente torneo, en refuerzos y opciones para director técnico, así que no, Santiago no saldrá del América.

El Presidente que se marchará será el Operativo, Héctor González Iñárritu, pues sus funciones serán absorbidas por parte de la nueva directiva que llega con el catalán Ferran Reverter, director general de Controladora Deportiva Águilas. Me aseguran que el dirigente mexicano terminará este torneo y en el verano se hará el cambio. Y hay más, pero aún no es momento de ventilarlo.

SÚPER CHI… ¡SÚPER PUMAS! EL GRAN FAVORITO

Al estilo del Arsenal en la Premier League, Chivas está cerca de ‘pechearla’ en este Clausura, uno de los mejores de su historia, con un equipo que llegó a jugar futbol champaña y encumbró a al menos cinco jugadores mexicanos al Mundial. Perdió el liderato y el título de goleo individual y ahora será desarmado en Liguilla. Tigres avanzará.

Así, no hay otro favorito: los Pumas de Efraín Juárez, sin seleccionados, sin Concacaf, jugando como los Dioses, serán los campeones del Clausura 26, para romper los 15 años sin coronas. Al tiempo.

MÁS SABE HUIQUI-PEDIA QUE LARCAMÓN

Aunque muchos los dieron por ‘muertinhos’, como aquella jugada que patentó Joel Huiqui siendo defensa de Cruz Azul, La Máquina se refrescó tras la salida de Larcamón y dio un golpe brutal en la mesa al aniquilar al Necaxa: líder del año en puntos, tercero general, favorito sobre el Atlas y lo que viene.

ATLANTE YA TIENE AL PIOJO HERRERA

Ya de salida, cómo dolió la eliminación en Tepa, la tercera eliminación de los Potros ante los Alteños en la Expansión, sobre todo por un penalti dudoso al minuto 95 que empató el global y dio el pase al superlíder. Ahora, a trabajar en Liga MX.