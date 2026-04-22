El Reporte Ponce: Así, como Vicente, ni campeón se queda Larcamón

Decepcionado. He sido un defensor a ultranza del proyecto de Cruz Azul de los últimos tres años, porque estoy convencido que tiene ruta para ser campeón de Liga MX, camino en la que ya ganaron el título de Concacaf y el equipo del año en puntos, además de perder una polémica Final y estar a un paso. Pero hoy estoy dudoso.

Larcamón perdió la brújula. Son dos cosas mezcladas: por un lado es la racha de nueve sin ganar, más la eliminación en Conca y que ahora entrará a Liguilla por abajo cuando pudo ser líder. Por otro, es la falta de contundencia, de mejores formas que no desarrollan ni contra un insulso Gallos. Para afición y directiva celestes es vital lograr forma y fondo. Hoy Cruz Azul no convence.

La carrera por el equipo del millón parece perdida ante Toluca y Chivas, pero espero que Larcamón tenga una varita mágica para revertir y mejorar ambos conceptos en Liguilla, pero especialmente en las formas, lo más importante, porque si no las encuentra para convencer a la afición, ni siendo campeón se quedará en La Noria. ¿Te acuerdas de Vicente? Pues lo mismo.

LOS GALLOS CANTAN Y TAMBIÉN PATALEAN

Despistados. Querétaro pide alineación indebida, pero están confundidos. Lo que hace Cruz Azul en cada juego, poner a un médico de protocolo de paro cardíaco, además del que debe colocar el local, también lo hacen otros clubes en Liga MX que quieren asegurarse del cuidado de sus futbolistas. Está permitido. Cada partido intercambian entre los médicos José Morales y Paolo Arriaga, el otro sí va a la banca.

Anoche en La Corregidora le tocó a Arriaga, al verlo el doctor de Gallos se confundió y le comentó que no podía estar ahí al Comisario en turno, quien también se confundió y lo retiró al minuto 23. La directiva queretana filtró buscando ganar el partido en la mesa, pero no pasará, pues está permitido en Liga MX para la seguridad de los futbolistas.

¿HABRÁ LIGUILLA AZUL EN EL AZTECA?

Oportuno. El Ingeniero Velázquez presionó a la directiva del Azteca para que les dieran chance de jugar la última jornada, a cambio de una buena lana de renta, que hoy no sobra en el Banorte para terminar tanto detalle de la remodelación, y aceptó para recibir a Necaxa el domingo. Ahora, aunque Cruz Azul avisó que la Liguilla será en Puebla, me dicen que si los juegos de local de Águilas y Cementeros quedan separados, es decir uno entre semana y el otro el fin, se abre una ventana para que los celestes vuelvan al Coloso. Eso sí, con el resultado de ayer, ya dudo que pase.

ASAMBLEA SECRETA: ATLAS, ATLANTE, MULTAS Y MÁS

Confidencial. Y ya de salida, tenía mucho por contarte, pero te dejo un adelanto: este jueves se realizará una Asamblea de Dueños de Liga MX extraordinaria para planchar temas importantes, aunque no querían que se supiera, la trataron de mantener en secreto, pero ya me enteré por varios lados. Entre los puntos a revisar: