Rayados cierra con triunfo ante Puebla; Nicolás Sánchez valora el resultado y explica la ausencia de Sergio Canales
Rayados de Monterrey cerró con triunfo su último partido en la temporada regular ante Puebla en casa, a falta de la última jornada como visitante ante Santos.
Sánchez destaca la importancia del triunfo
Nicolás Sánchez, DT albiazul, dejó en claro la importancia del triunfo para cerrar el torneo, pese a ser un partido de trámite.
Es muy difícil jugar esta clase de partidos, no estoy acostumbrado. Entonces, el triunfo es importantísimo
Así que tenemos unos días para descansar y para preparar el fin de semana, que vamos a ir a buscar cerrar el torneo lo más dignamente posible, ganar otros tres puntos y empezar a construir lo que sigue
La ausencia de Sergio Canales
Sergio Canales no tuvo actividad en este partido, por lo que el técnico argentino respondió la razón de esta situación.
Sí, Sergio hoy no estaba para participar. Veremos cómo se siente para el fin de semana
Hablando con él, me pidió acompañar al equipo, así que me parece muy valorable y por eso nos acompañó en la banca. Sabíamos que nos iban a preguntar por qué no iba a calentar y ya estaba presupuestado desde antes del partido
A ver, él no se sentía cómodo y no estaba para participar. Entiendo que todavía no se le han hecho estudios. Veremos ahora qué pasa en estos días de acá al fin de semana, a ver si podemos continuar con él