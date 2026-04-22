Futbol

Rayados cierra con triunfo ante Puebla; Nicolás Sánchez valora el resultado y explica la ausencia de Sergio Canales

Nicolás Sánchez viendo el partido entre Monterrey y Puebla l MEXSPORT
Ricardo Olivares 07:20 - 22 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El DT albiazul destacó la importancia de ganar pese a ser un partido de trámite y detalló el estado físico de Canales rumbo al cierre del torneo

Rayados de Monterrey cerró con triunfo su último partido en la temporada regular ante Puebla en casa, a falta de la última jornada como visitante ante Santos

Sánchez destaca la importancia del triunfo

Nicolás Sánchez, DT albiazul, dejó en claro la importancia del triunfo para cerrar el torneo, pese a ser un partido de trámite. 

Es muy difícil jugar esta clase de partidos, no estoy acostumbrado. Entonces, el triunfo es importantísimo

Así que tenemos unos días para descansar y para preparar el fin de semana, que vamos a ir a buscar cerrar el torneo lo más dignamente posible, ganar otros tres puntos y empezar a construir lo que sigue
Monterrey festejando la voltereta ante Puebla | MEXSPORT
Monterrey festejando la voltereta ante Puebla | MEXSPORT

La ausencia de Sergio Canales

Sergio Canales no tuvo actividad en este partido, por lo que el técnico argentino respondió la razón de esta situación.

Sí, Sergio hoy no estaba para participar. Veremos cómo se siente para el fin de semana
Sergio Canales tras caer ante Atlético de San Luis I IMAGO7

Hablando con él, me pidió acompañar al equipo, así que me parece muy valorable y por eso nos acompañó en la banca. Sabíamos que nos iban a preguntar por qué no iba a calentar y ya estaba presupuestado desde antes del partido

A ver, él no se sentía cómodo y no estaba para participar. Entiendo que todavía no se le han hecho estudios. Veremos ahora qué pasa en estos días de acá al fin de semana, a ver si podemos continuar con él
Sergio Canales, atacante de Rayados, lamenta la derrota ante San Luis | MexSport
Lo Último
09:33 ¡Sacudida en la FMF! Habrá Asamblea de Dueños extraordinaria para iniciar transición de gobernanza
09:06 Luis Enrique confirma malas noticias sobre Vitinha rumbo a las Semifinales de Champions League
08:59 ¡Estilo retro! Filtran jersey de América para la temporada 2026-2027
08:37 Refuerzo de lujo en el Líder Mundial: Gustavo Mendoza llega a ESPN de cara a la Copa del Mundo
08:19 "No se admite ningún tipo de discriminación": Jardine responde a supuestos insultos racistas de Henry Martin
08:02 Pumas acecha récord de puntos y Efraín Juárez lanza mensaje a sus críticos: “Hace tres meses me querían echar”
07:40 Alejandro Zendejas revela trabajo de penales en América tras triunfo clave rumbo a Liguilla
07:39 "Merecimos más": Albert Espigares lamentó derrota de Puebla contra Rayados de Monterrey
07:20 Rayados cierra con triunfo ante Puebla; Nicolás Sánchez valora el resultado y explica la ausencia de Sergio Canales
07:00 El Reporte Ponce: Así, como Vicente, ni campeón se queda Larcamón