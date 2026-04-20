¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Puebla de la J16?

La Liga MX entra en su etapa final rumbo a la Liguilla, con doble jornada el Clausura 2026 llegará a su fin en su Fase Regular y Monterrey se juega sus últimos partidos del torneo de que oficialmente se ha quedado fuera de la fiesta de los mejores ocho tras caer ante Pachuca.

Monterrey aparece en la décimo cuarta pocisión con apenas 15 unidades; los dirigidos por Nico Sánchez registraron su octava derrota del torneo tras caer ante Pachuca en el ‘Gigante de Acero’, por lo que será la primera vez después d varios torneos fuera de Liguilla.

Lucas Ocampos había adelantado a los Rayados desde los once paso; sin embargo, llegó la reacción con Kennedy al 54, posteriormente Alan Bautista le dio la vuelta al marcador y finalmente Enner Valencia sentenciaría en los minutos finales con el contundente 3-1.

Reclamos de los jugadores de Rayados previo al gol de Enner Valencia I IMAGO7

La derrota no fue un hecho aislado, sino la continuación de una tendencia preocupante. El conjunto albiazul suma ya tres derrotas consecutivas como local, una situación poco común para un equipo que históricamente se ha hecho fuerte en su estadio.

Cómo llega el Puebla?

Por su parte, Puebla llega a este duelo prácticamente eliminado y luchando por no quedar en el fondo de la tabla, el conjunto camotero cayó con una goleada estrepitosa con un 5-0 en el que las Chivas se afianzaron en la cima del Clausura 2026.

Bryan González aparecería apenas en el minuto 19, Ricardo Marín pondría el segundo antes de la media hora. Para la segunda parte llegaría Brian Gutiérrez para poner el tercero y esto avecinaba una goleada que continuo y nuevamente el ‘Cotorro’ González llegaría con su doblete.

Brian Gutiérrez anotándole al Puebla | MEXSPORT

Finalmente, Hugo Camberos sellaría la goleada con la defensiva poblana que se encontraba ya descontrola ante el acecho del ataque y con un golazo el canterano rojiblanco sacó un tiro colocado para sellar el 5-0 en la pasada Jornada 14.

¿A qué hora ver?

El duelo está listo para disputarse este 21 de abril desde el ‘Gigante de Acero’ en punto de las 21:00hrs, tiempo del centro de México, en la Jornada 16 y podrás disfrutarlo a través de TUDN, además que podrás seguir el marcador en vivo desde RÉCORD.

Nico Sánchez no pudo salvar a los Rayados | Imago7

Fecha: 21 de abril

Hora: 21:00

Estadio: Gigante de Acero