El peor torneo de Rayados como local en el "Gigante de Acero"; iguala marca de derrotas como local 20 años después

El Monterrey atraviesa un momento complicado en casa. Rayados volvió a caer en el Estadio BBVA, esta vez frente a Pachuca, en un resultado que vuelve a encender las alarmas entre la afición.

La derrota no fue un hecho aislado, sino la continuación de una tendencia preocupante. El conjunto albiazul suma ya tres derrotas consecutivas como local, una situación poco común para un equipo que históricamente se ha hecho fuerte en su estadio.

Durante años, el BBVA fue considerado una de las plazas más difíciles de la Liga MX. Sin embargo, en este torneo esa fortaleza prácticamente ha desaparecido, dejando escapar puntos clave que hoy pesan en la tabla.

Jugadores de Rayados de Monterrey en lamento tras la derrota contra Atlético San Luis | MEXSPORT

¿Cuáles son los números?

Los números reflejan con claridad la crisis. En ocho partidos disputados como local, Rayados registra cinco derrotas, dos victorias y un empate, un rendimiento muy por debajo de las expectativas para un plantel de alto nivel.

Con estos resultados, Monterrey firma el peor torneo como local en la historia del Estadio BBVA, desde su inauguración. Un dato que evidencia la magnitud del problema que atraviesa el equipo en casa.

Uros Durdevic, delantero de Rayados | MEXSPORT

Registro negativo en su historia

Además, esta marca negativa ya tiene comparación histórica. Para encontrar un registro similar hay que remontarse al Clausura 2006, cuando Rayados jugaba en el Estadio Tecnológico.

En aquel torneo, el equipo también sufrió cinco derrotas como local, algo que en su momento fue considerado un desempeño muy por debajo de los estándares del club regiomontano.

Monterrey atraviesa uno de los peores momentos de sus últimos torneos | MexSport