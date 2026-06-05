MLB: ¿Cuándo y dónde ver Boston Red Sox vs New York Yankees?

La histórica rivalidad entre Boston Red Sox y New York Yankees vuelve a encenderse este fin de semana con una nueva serie en Nueva York, en lo que promete ser otro capítulo intenso dentro de la División Este de la Liga Americana. Este enfrentamiento no solo revive décadas de competencia, sino que llega con contextos muy distintos para ambas novenas en la temporada 2026.

El antecedente más reciente entre ambos equipos favorece claramente a los neoyorquinos, quienes barrieron a Boston en su primera serie del año disputada en Fenway Park. Ahora, los Medias Rojas buscarán responder como visitantes y evitar que su histórico rival vuelva a imponer condiciones en casa.

El Yankee Stadium durante un juego de la novena de Nueva York | AP

Yankees, obligados a responder como contendientes

Los New York Yankees llegan a esta serie con la presión de mantenerse en la pelea por el liderato divisional, donde sostienen un duelo directo con los Tampa Bay Rays. La diferencia es mínima, por lo que cada victoria resulta clave en una temporada que aún no alcanza su punto medio.

El poderío del equipo del Bronx radica en su sólida rotación abridora, encabezada por figuras como Max Fried, Gerrit Cole y Carlos Rodón, además del aporte de Cam Schlittler. A esto se suma una ofensiva considerada entre las más peligrosas de las Grandes Ligas, lo que eleva las expectativas de una franquicia que no gana la Serie Mundial desde 2009.

Equipo de los Yankees | AP

Red Sox, en busca de reacción tras crisis interna

Del otro lado, los Boston Red Sox viven una realidad muy distinta. Tras un inicio complicado con marca de 10-17, la directiva decidió cesar a Alex Cora, en un movimiento que sorprendió por el momento en que se dio, justo después de una victoria contundente.

El equipo nombró a Chad Tracy como manager interino, buscando un cambio inmediato en el rumbo de la temporada. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados y Boston continúa en el fondo de la división con marca negativa.

A pesar de ello, esta serie representa una oportunidad clave para los Medias Rojas de cambiar la narrativa, especialmente ante su máximo rival y en un escenario de alta exigencia como lo es el Yankee Stadium.

Jarren Duran después de volarse la barda | AP

¿Cuándo y dónde ver la Serie entre los Medias Rojas vs Yankees?

Juego 1

FECHA: Viernes 5 de junio

HORA: 17:05 (hora centro de México)

LUGAR: Yankee Stadium, Nueva York, Estados Unidos

TRANSMISIÓN: MLB Season Pass, ESPN, Disney +

Juego 2

FECHA: Sábado 6 de junio

HORA: 17:35 (hora centro de México)

LUGAR: Yankee Stadium, Nueva York, Estados Unidos

TRANSMISIÓN: FOX One

Juego 3

FECHA: Domingo 7 de junio

HORA: 11:35 (hora centro de México)

LUGAR: Yankee Stadium, Nueva York, Estados Unidos

TRANSMISIÓN: P/C