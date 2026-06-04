Red Sox vs Yankees: Los mejores juegos de la histórica rivalidad de la MLB

La MLB tiene de todo, desde grandes estadios, franquicias millonarias, afición en todo el mundo y una basta historia por detrás, sin embargo, hay dos equipos que gozan de todo eso; los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston, equipos líderes de la Liga Americana.

Acciones del juego entre New York Yankees y Boston Red Sox | AP

La mejor rivalidad de la MLB

La rivalidades que inició en en 1919 con la cuenta de Babe Ruth el ‘bambino, de Boston a Nueva York es una de las más longevas en la historia del deporte, pues lleva más de 120 años viva, lo que la hace especial y sumamente importante, ya que además del mutuo odio entre equipos también hay mucha historia detrás.

Año con año los equipos se enfrentan en temporada regular y muy frecuentemente en los juegos de Campeonato y en la Serie Divisional. En ambas instancias las dos franquicias han regalado muchas alegrías y sorpresas, pero hay duelos que nunca se olvidan en alguno de los dos lados.

Babe Ruth, en un partido

1949: Yankees y el ‘robo’ en el último juego de la Americana

Los Boston Red Sox llegaron a la última serie de la temporada de 1949 en el Yankee Stadium con la necesidad de ganar al menos un juego para asegurar la Liga Americana, pero fueron derrotados en ambos encuentros por los Yankees. En el primer duelo, pese a tomar una ventaja temprana de 4-0, los Red Sox dejaron escapar el triunfo cuando los Yankees remontaron 5-4, impulsados por el relevo dominante de Joe Page y un jonrón decisivo de Johnny Lindell en la octava entrada.

Al día siguiente, el campeonato se definió en un cerrado duelo de pitcheo entre Ellis Kinder y Vic Raschi, que terminó inclinándose a favor de los Yankees por 5-3. Un jonrón de Tommy Henrich marcó el quiebre del juego, mientras que los Red Sox reaccionaron tarde en la novena entrada. Con esta victoria, los Yankees aseguraron el banderín e iniciaron una racha histórica que los llevaría a ganar cinco Series Mundiales consecutivas.

1973: La batalla de Fenway Park

El 1 de agosto, en medio de una cerrada lucha por la División Este de la Liga Americana, se produjo un tenso episodio entre los Yankees y los Red Sox cuando Thurman Munson intentó anotar desde tercera base y chocó violentamente con Carlton Fisk en home. El incidente desató una pelea masiva que vació las bancas, marcando un momento clave que muchos consideran el inicio de la rivalidad moderna entre ambas franquicias.

La pelea escaló aún más cuando Gene Michael quedó atrapado en el altercado con Fisk, obligando al manager Ralph Houk a intervenir para separarlos en medio de una escena caótica y violenta.

1999: El primer duelo en Playoffs

Los Yankees derrotaron a los Red Sox en cinco juegos en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1999, marcando su primer enfrentamiento en postemporada tras años coincidiendo en playoffs. Impulsados por Yogi Berra, los neoyorquinos tomaron ventaja con un jonrón decisivo de Bernie Williams en el primer juego, mientras que el esperado duelo entre Pedro Martínez y Roger Clemens solo brilló para Boston en el tercer partido; aun así, Nueva York dominó el resto de la serie y encaminó su Bicampeonato, el de ese año y el de 2000.

David Ortíz en su turno al bat durante el partido entre Boston y Toronto | AP

2004: El histórico regreso del ‘Big Papi’

Los Boston Red Sox protagonizaron una de las mayores hazañas en la historia de la MLB y del deporte en sí, al remontar un 3-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Yankees. Todo cambió en el cuarto juego, cuando, abajo 4-3 en la novena, lograron empatar ante Mariano Rivera (con el icónico robo de Dave Roberts) y terminaron ganando en extra innings. A partir de ahí, Boston encadenó tres triunfos más para completar una remontada sin precedentes.

El giro dramático tuvo como figura central a David Ortiz, héroe en los juegos 4 y 5 con batazos decisivos, mientras que Curt Schilling regresó de lesión para dominar en el sexto encuentro. En el séptimo juego, los Red Sox sentenciaron la serie con autoridad gracias a los jonrones de Ortiz y Johnny Damon, sellando una victoria 10-3 en el Yankee Stadium.

El dominicano David Ortíz celebra una carrera de su equipo | AP

2018: La última ‘dinastía’ de Boston

Tras más de una década sin enfrentarse en postemporada, los Boston Red Sox y los Yankees volvieron a cruzarse en la Serie Divisional de la Liga Americana de 2018, donde Boston (con 108 victorias en temporada regular) se impuso en cuatro juegos. Este triunfo formó parte de una nueva era dominante para los Red Sox, quienes, tras romper la maldición en 2004, también conquistaron la Serie Mundial en 2007 y 2013. Ya en 2018, con una poderosa plantilla reforzada por figuras, Boston continuó su camino al título, volteando la historia y haciendo a los Yankees vivir lo que ellos.