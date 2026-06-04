Red Sox vs Yankees: La mayor rivalidad en las Grandes Ligas

El deporte tiene una vasta y larga historia de rivalidades fuertes en todas y cada una de sus ramas, unas más famosas que otras, pero otras más ‘duras’ que otras. Desde que hay razón en cualquier rama deportiva, nunca ha habido un nicho que no goce de dos grandes nombres que dejen hasta lo último por demostrar ser mejor que su contraparte, y en el mundo de las Grandes Ligas hay dos que siempre buscan superarse año con año.

La MLB no solo es una de las ligas más longevas de la historia, ni una de las más grandes, sino que también cuenta con un amplio historial de rivalidades. Ya sea por compartir ciudad, por un juego o un jugador, hay varios equipos que gozan de tener su gran némesis, sin embargo la más importante data desde el comienzo de 1990; la rivalidad entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston.

Red Sox vs Yankees I AP

¿Cómo comenzó la rivalidad entre Boston y Nueva York?

El mítico duelo entre estas dos históricas franquicias comenzó en 1903, específicamente en el arranque de la Liga Americana de la MLB. En esa época los entonces llamados Boston Americans dominaban la zona, por su parte, los Highlanders (ahora Yankees), comenzaban su camino en las Grandes Ligas, por ende, comenzaron los roces entre ambas ciudades.

Más de 300 kilómetros de distancia fueron ‘cortados’ por la demencia y ambición de Harry Frazee, el entonces dueño de los Red Sox. El magnate hombre soñaba con tener un propio show en Broadway, por lo que vio la solución en el diamante. En aquel entonces Babe Ruth, conocido como el ‘Bambino’, era la gran estrella del equipo de Boston, por lo que era objeto de deseo de varios equipos de la liga, a lo que Frazee sacó provecho.

Babe Ruth en partido

En 1919 Harry Frazee hizo oficial algo insólito, Ruth había sido vendido a los yankees por poco 100 millones de dólares, enardeciendo la rivalidad entre ambas rivalidades y creando uno de los hitos y leyendas deportivos más grandes de la historia ‘la maldición del bambino’.

La dinastía Yankee y el final de la maldición

Luego del traspaso de Ruth al equipo del bronx, el equipo de los Medias Rojas que había dominado una época en la MLB dejó de ser el equipo protagonista de la zona. Por su parte, los Yankees se volvieron una máquina de bateo imparable y solo cuatro años después ganaron su primera Serie Mundial, derrotando a los New York Giants.

Babe Ruth con los Yankees

Desde su primer Serie Mundial los ‘bombarderos del Bronx’ crearon una dinastía de poder en la Liga Americana, levantando 30 trofeos del comisionado mientras su gran rival se quedaba viendo mientras solo fracasaban una y otra y vez, además de ser derrotados y eliminados en múltiples ocasiones por los propios Yankees, siendo esta la famosa maldición.

Finalmente, la maldición se rompió en el 2004 cuando los Medias Rojas derrotaron a los Cardenales de San Luis en la Serie Mundial, no sin antes dejar en el camino a los Yankees en la Serie de Campeonato, regresando de una desventaja de 3-0, hecho nunca antes visto y reavivando la gran batalla que se vive cada años entre los dueños del Yankee Stadium Contra los locales en Fenway Park.

La rivalidad es considerada la más grande MLB por varias razones además del bambino. La primer es que es una de las más longevas, pues lleva más de 120 años viva y continúa escribiendo grandes momentos; la segunda son sus grandes choques en postemporada, los cuales suman grande historias desde 1978 hasta la fecha. Finalmente la presión uno del otro de ser superior hace que cada uno se motiva y crea un ambiente de competitividad deportiva sin precedentes.