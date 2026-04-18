‘La perfección quita el hambre’: Maxi Meza sobre la falta de títulos en Monterrey

Desilusión Rayada. Maxi Meza, ex jugador y capitán de los Rayados de Monterrey, reapareció con una declaración contundente sobre la ausencia de títulos en el equipo regiomontano, donde a palabras del actual futbolista de River Plate la culpa recae más en la directiva que en los futbolistas.

Maxi Meza festeja un gol con Rayados

¿Qué dijo Maxi Meza?

Durante el programa ‘La Hora de Willie’, Willie González aseguró que Meza tuvo una charla importante con la directiva de Rayados, en ella el futbolista recalcó que la directiva tiene muy ‘consentido’ al equipo, dándoles todas las facilidades posibles, haciendo que el hambre se vaya desvaneciendo.

Todo está bien bonito y es perfecto, no siente ninguna exigencia porque vives en un cuento de hadas, al momento de entrar al club se te quita el hambre”, dijo Maxi Meza sobre el Club Monterrey.

Maxi Meza luego de anotar el primer gol del partido ante Xolos

Las palabras de Meza hicieron sentido en los medios y con los seguidores, quienes en los comentarios aseguraron que el jugador dice la verdad, dejando mucha responsabilidad en la poca exigencia de los directivos en contra de los jugadores y sus malos resultados y ausencia de títulos.

Maxi Meza vivió una extensa etapa en el club Monterrey, donde jugó de 2018 hasta 2025, volviéndose una de las piezas claves de cada entrenador que pasaba por el equipo. En sus casi ocho años con el equipo del norte de México apena logró levantar una Liga MX en el Apertura 2019 y una Copa MX en 2020.

¡Declaraciones de Maxi Meza contra los directivos de Rayados! 😱🔥



“Todo es tan perfecto que se te quita el hambre”.#Rayados #LigaMX pic.twitter.com/RUdHRqHZ48 — RG La Deportiva (@rg690) April 17, 2026

Monterrey en crisis

El equipo de La Pandilla no solo no vive un mal momento en el Clausura 2026, sino que lleva una seguidilla de ‘fracasos’ donde se ha quedado en la línea de conseguir un título, la última vez que más cerca estuvieron fue en el Apertura 2024, cuando las Águilas del América les arrebataron el campeonato en el Estadio BBVA con un gol de Richard Sánchez.

Actualmente el cuadro dirigido por Nicolás Sánchez se encuentra en un bache en la Liga MX, pues tras 14 fechas apenas han sumado 15 puntos, desfilando en la posición 14 del campeonato con una marca negativa de cuatro victorias, tres empates y siete derrotas, quedando fuera de la Liguilla.