¿Qué necesita Rayados para clasificar a liguilla?

Los Rayados de Monterrey aún mantienen una ligera esperanza de clasificar a la Liguilla en el Clausura 2026 de la Liga MX, aunque el panorama luce complicado.

A falta de tres jornadas para el cierre del torneo, el conjunto regiomontano se ubica en la posición 13 de la tabla general con 15 puntos, por ahora fuera de la zona de clasificación.

Monterrey atraviesa uno de los peores momentos de sus últimos torneos | MexSport

Para aspirar a meterse en la pelea, Rayados está obligado a ganar sus tres compromisos restantes, lo que le permitiría alcanzar un máximo de 24 unidades. Su calendario no es sencillo: enfrentará a Pachuca, Puebla y Santos Laguna.

Además de sumar de a tres en cada partido, el equipo albiazul deberá estar atento a lo que hagan otros clubes que compiten directamente por un lugar en la liguilla, como León, Tijuana, Juárez y Necaxa, quienes actualmente se encuentran por encima en la clasificación.

Rayados jugando ante San Luis l IMAGO7

Una combinación de resultados adversos para estos equipos sería clave para mantener vivas las aspiraciones de Monterrey.

El siguiente duelo será determinante: Rayados recibirá en casa a Pachuca, actual tercer lugar del torneo. Una derrota en este encuentro prácticamente los dejaría fuera de toda posibilidad.

A esto se suma la importancia de la diferencia de goles, donde Monterrey registra 19 tantos a favor y 17 en contra, un factor que podría inclinar la balanza en caso de empates en puntos. El margen es mínimo, pero mientras haya posibilidades matemáticas, Rayados seguirá en la lucha.