Nuevo estadio de Tigres está al 80%; Carlos González promete una obra para el futuro del club

El presidente de Tigres, Carlos Emilio González, aseguró que el proyecto del nuevo estadio felino continúa avanzando y reveló que actualmente se encuentra cerca de concretarse una noticia relacionada con este tema en un 80 por ciento, aunque todavía restan algunos procesos administrativos y de autorización para poder dar el siguiente paso.

Durante la entrevista con Récord, el directivo explicó que la planeación del inmueble se encuentra en una etapa avanzada, aunque reconoció que existen trámites que pueden hacer parecer que el proyecto está detenido.

“Estamos al 80%; la afición entenderá el Tigres del futuro”

Estamos ya al 80%, ya muy avanzados al 80% aproximadamente; nos faltan los últimos flecos, los últimos detalles, negociaciones, estructuración, permisos

Entonces, esa parte, digamos que nos falta a veces, pues parece que no está pasando nada porque de repente, pues, no están en manos y hay otra persona que te autorice todo eso

Afición de Tigres en el Nemesio Diez l IMAGO7

"Yo creo que la gente va a ver algo que le ilusione mucho y que diga: ‘Ah, ahora entiendo por qué quieren una infraestructura de lo que es el nuevo Tigres; el Tigres del futuro es de una infraestructura que te permite hacer mucho más de lo que el volcán te permite hoy en día.”

González destacó que la nueva casa auriazul será una pieza fundamental para el crecimiento institucional del club y una herramienta que permitirá desarrollar nuevas áreas que actualmente son limitadas por la infraestructura del Estadio Universitario.

'El Volcán', Estadio Universitario de Tigres | MEXSPORT

El plan para que Tigres siga siendo protagonista tras Gignac y Nahuel

Por otra parte, el dirigente también habló del proceso de renovación que vive el plantel, particularmente con figuras históricas como Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac.

Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac en el último título de Liga MX | IMAGO7

“Dos leyendas de Tigres que van a vivir para siempre; que la verdad, yo creo que en 50, 70 años se va a hablar de Nahuel y se va a hablar de André, pero la tarea no solamente era profesional, sino formar una columna vertebral que sostenga al equipo y, adelante, Tigres sigue siendo positivo. Tigres sigue peleando por títulos, se sigue hablando de Tigres como un equipo fuerte; sí es cierto, no hemos conseguido los títulos, pero hemos estado ahí, seguimos y la idea es que este proceso siga hacia adelante. Yo creo que tenemos un entrenador que tiene mucha carrera hacia adelante.”

El presidente felino señaló que, más allá de la importancia de sus máximos referentes, el club ha trabajado en construir una base sólida que permita mantener la competitividad del equipo en los próximos años.