Peligra participación de Rayados en la CONCACAF Champions Cup 2027

Los Rayados de Monterrey atraviesan un momento complicado que ya no solo impacta en la Liga MX, sino también en su posible presencia internacional.

Tras una serie de malos resultados, el equipo regiomontano ha puesto en riesgo su participación en la próxima edición de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Actualmente, Rayados suma 46 puntos en la tabla anual, ubicándose en la octava posición. El panorama no es alentador si se toma en cuenta que únicamente hay seis boletos disponibles: los finalistas del Apertura 2025 y Clausura 2026, además de los dos mejores equipos de la tabla acumulada. Por ahora, Tigres y Toluca ya tienen asegurado su lugar en la competencia.

Ante este escenario, el conjunto albiazul prácticamente está obligado a llegar a la final del actual torneo para mantenerse en la pelea por un boleto, una misión que luce cuesta arriba considerando que incluso su clasificación a la liguilla está en duda.

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Equipos como Cruz Azul y Guadalajara perfilan como los mejores posicionados en la tabla anual, lo que los coloca con amplias posibilidades de asegurar su lugar.

Sin embargo, existe una variable que podría abrirle la puerta a Rayados. En caso de que Cruz Azul y Chivas lleguen a la final del presente certamen, los cupos se recorrerían, beneficiando a los equipos que les siguen en la clasificación anual. Aun así, el margen de error para Monterrey es prácticamente nulo.

Rayados jugando ante San Luis l IMAGO7

La última alternativa para Rayados sería apostar por el plano internacional, ya que la Leagues Cup otorga tres boletos a la Concacaf Champions Cup: campeón, subcampeón y tercer lugar.

Un camino complejo, pero que podría representar la única vía realista para que el club no se quede fuera de la vitrina continental.