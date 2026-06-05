Fuertes lluvias generan caos en el Valle de México; quedan vehículos atrapados

La tarde de este jueves estuvo marcada por complicaciones para miles de personas que intentaban desplazarse por distintos municipios del Estado de México. Las lluvias que se presentaron en la región generaron acumulaciones de agua en vialidades estratégicas, afectando tanto a conductores como a usuarios del transporte público.

Con el paso de las horas, diversos puntos del Valle de México comenzaron a registrar problemas de movilidad debido a las inundaciones. Algunas de las zonas más afectadas se localizaron en Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Coacalco, donde las autoridades activaron labores de atención para disminuir riesgos.

Uno de los escenarios más complicados se observó en el Circuito Exterior Mexiquense, específicamente en el bajo puente de la avenida Hidalgo, ubicado entre las colonias Santa Rosa y La Joyita, en Cuautitlán Izcalli. El nivel alcanzado por el agua impidió el tránsito normal y provocó que varios automóviles quedaran inmovilizados.

Elementos de Protección Civil realizaron labores de apoyo en las zonas con mayores acumulaciones de agua./ X: @CapitalEdomex

Conductores quedaron atrapados tras el incremento del nivel del agua

La acumulación de lluvia sorprendió a numerosos automovilistas que circulaban por la zona. Algunos vehículos quedaron detenidos en medio de la inundación, mientras sus ocupantes esperaban la llegada de cuerpos de emergencia para recibir apoyo.

Las imágenes compartidas por ciudadanos en redes sociales evidenciaron la magnitud de las anegaciones. En algunos casos, los conductores optaron por permanecer sobre sus unidades mientras el nivel del agua descendía y se restablecían las condiciones de seguridad.

🔴SALGAN CON TIEMPO QUE SEGUIRÁ LLOVIENDO🌧️



Nuevas celdas de lluvia se desarrollaron esta madrugada #CDMX, cruzando actualmente CUH, AOB, BJU, COY, IZC, IZP, MAC, TLP, XOC, MLP



⚠️Avanzan lentamente, previéndose siga lloviendo por lo menos 1-2 horas más! pic.twitter.com/6Xs1QdCh2q — MeteoAlert CDMX (@Meteoalert_CDMX) June 4, 2026

Además del Circuito Exterior Mexiquense, se reportaron afectaciones en la lateral de la autopista México-Querétaro, la carretera Tlalnepantla-Cuautitlán y diferentes tramos de la avenida José López Portillo, una de las vialidades con mayor flujo vehicular en la región.

¿Qué municipios registraron las mayores afectaciones?

En Tultitlán, las complicaciones se concentraron en sectores como Chilpan, Ciudad Labor, La Bandera y Cartagena, donde el agua redujo la capacidad de circulación y provocó importantes retrasos para quienes regresaban a sus hogares.

También se reportaron encharcamientos en la zona de Cementos, un punto clave de conexión con la autopista México-Querétaro, así como afectaciones cerca de Plaza Coacalco y áreas urbanas de ese municipio.