¿Perderás tu pensión por no tramitar el Tarjetón Digital IMSS?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desmintió que las personas pensionadas y jubiladas deban realizar un trámite digital obligatorio para evitar el bloqueo o suspensión de su pensión.

A través de un comunicado oficial, el organismo señaló que es falsa la información que circula en redes sociales y algunos sitios de internet, donde se asegura que los beneficiarios deben obtener un Tarjetón Digital para seguir recibiendo sus depósitos mensuales.

El IMSS aclaró que el Tarjetón Digital no es un requisito para que pensionados y jubilados continúen recibiendo sus depósitos mensuales. / IMSS

¿Es obligatorio tramitar el Tarjetón Digital del IMSS?

La respuesta es no. El IMSS aclaró que no existe ningún trámite obligatorio que condicione el pago de las pensiones y pidió a los derechohabientes mantenerse informados únicamente mediante canales oficiales.

Según el instituto, cualquier modificación relacionada con trámites o servicios se comunica exclusivamente a través de sus plataformas institucionales y redes sociales verificadas.

Además, alertó sobre posibles intentos de fraude y robo de datos personales mediante mensajes falsos que solicitan información bancaria o documentos personales.

La institución pidió a los beneficiarios consultar únicamente información difundida a través de canales oficiales. / IMSS

¿Qué es el Tarjetón Digital del IMSS?

Aunque no es obligatorio para conservar la pensión, el Tarjetón Digital sí existe como una herramienta que permite realizar consultas y trámites en línea.

Este documento electrónico está disponible para trabajadores activos, pensionados y jubilados afiliados al IMSS. Entre sus principales funciones se encuentran: consultar comprobantes de pago, revisar descuentos, descargar talones, actualizar datos personales y dar seguimiento a algunos trámites administrativos.

¿Quiénes pueden tramitarlo?

De acuerdo con la información difundida por el IMSS, el servicio está dirigido a: Trabajadores activos.

Pensionados.

Jubilados. Para registrarse se requiere contar con CURP, Número de Seguridad Social (NSS), correo electrónico vigente, fecha de ingreso al instituto.