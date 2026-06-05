"Tengo contrato hasta 2030": Koundé zanja los rumores sobre su futuro con Barcelona

Una semana falta para el inicio de la Copa del Mundo 2026, pero los rumores en el mercado de fichajes no se detienen. Entre los jugadores que están en el foco de la especulación se encuentra Jules Koundé, actualmente concentrado con la Selección de Francia, pero de quien se ha puesto en duda su continudiad con Barcelona para la próxima temporada.

Sin embargo, en medio de las especulaciones, el zaguero dejó clara su intención de continuar en el equipo catalán. Aunque el club no está buscando activamente su traspaso, en mayo comenzó a circular el rumor de que Koundé es uno de los jugadores por los que se escucharían ofertas, en un esfuerzo por generar ingresos para reforzar otras zonas de la plantilla.

Jules Koundé con la Selección de Francia previo a la Copa del Mundo 2026 | AFP

¿Qué dijo Koundé sobre su continuidad con Barcelona?

Koundé, de 27 años, se encuentra preparando el Mundial con Les Bleus, que se presentarán en el torneo de la FIFA el próximo 16 de junio contra la Selección Senegal en Nueva Jersey. Y aunque está concentrado en su compromiso con el equipo nacional, el jugador abordó los rumores sobre su futuro.

"Tengo contrato hasta 2030, así que lo tengo muy claro", afirmó Koundé ante los medios. "Ahora mismo, con la selección francesa, esas cosas pasan a un segundo plano. Estoy totalmente concentrado en el Mundial, pero soy jugador del Barcelona y espero quedarme en el club".

El defensa galo llegó al Barça en 2022 procedente de Sevilla por una cifra cercana a los 55 millones de euros, en una operación en la que el club catalán se adelantó al Chelsea. Desde entonces, ha disputado 188 partidos en cuatro temporadas, consolidándose como titular indiscutible para Hansi Flick, principalmente como lateral derecho.

Jules Koundé con Barcelona en la Temporada 2023-24 | MEXSPORT

Reportes afirman que Barcelona escuchará ofertas por Koundé

Pese a su importancia en el equipo, reportes desde Europa sostienen que la directiva podría estar abierta a negociar su venta si llega una oferta atractiva que permita fortalecer otras áreas del campo. El Barça ya ha realizado una inversión de 70 millones de euros este verano para fichar al delantero inglés Anthony Gordon, de Newcastle United.

Además, según ESPN, el club mantiene negociaciones avanzadas por Bernardo Silva, quien queda libre tras finalizar su contrato con Manchester City, y por el delantero de Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Paralelamente, la dirección deportiva sigue atenta al mercado de centrales y debe tomar una decisión sobre la continuidad de los cedidos João Cancelo y Marcus Rashford.

Jules Koundé con Barcelona en la Temporada 2025-26 | MEXSPORT