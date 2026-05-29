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Futbol

“Una bolsa de pipas y boletos de Bad Bunny”; Atlético se burla del Barça por primera oferta por Julián Álvarez

Julián Álvarez | MEXSPORT FOTO DE LAMINE DEL ATLÉTICO DE MADRID
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 10:51 - 29 mayo 2026
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El conjunto colchonero publicó una serie de mensajes irónicos tras los rumores que vinculan al delantero argentino con el Barcelona

El Atlético de Madrid volvió a encender las redes sociales luego de publicar una serie de mensajes burlándose del Barcelona por los rumores sobre un posible interés en Julián Álvarez; el conjunto azulgrana había ofrecido la cantidad de 100 millones de euros, motivo por el cual los Colchoneros se burlaron en redes sociales.

A través de sus cuentas oficiales, el conjunto rojiblanco compartió publicaciones en tono sarcástico acompañadas de imágenes editadas de Raphinha, Lamine Yamal y Pedri portando la camiseta del Atlético, algo que rápidamente generó reacciones entre aficionados de ambos equipos.

Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP
Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP

Atlético de Madrid ironizó sobre una supuesta oferta por Julián Álvarez

La primera publicación del Atlético simuló una oferta formal enviada al Barcelona para negociar por el delantero argentino. El club utilizó el famoso “HERE WE GO!” (frase que usa Fabrizio Romano para anunciar fichajes) para acompañar el mensaje.

El mensaje se viralizó rápidamente por el tono de burla utilizado por el club madrileño.

Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP
Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP

Atlético siguió con las bromas contra Barcelona

Minutos después, el equipo español publicó un segundo mensaje donde “mejoró” la supuesta oferta del Barcelona por Julián Álvarez.

Las publicaciones continuaron generando interacción entre aficionados, quienes reaccionaron tanto a los mensajes como a las imágenes de futbolistas del Barcelona usando la camiseta rojiblanca.

Atlético también lanzó indirecta al director deportivo del Barcelona

Cuando parecía que las bromas habían terminado, el Atlético publicó un último mensaje donde lanzó otra indirecta relacionada con el mercado brasileño.

Por último, queremos aprovechar para desmentir rotundamente que hayamos hecho una oferta al director deportivo del FC Barcelona para que se una a nuestro equipo de ojeadores en el mercado brasileño

La publicación volvió a generar miles de reacciones y comentarios entre aficionados, especialmente por las referencias irónicas hacia el Barcelona y su trabajo en fichajes.

'Cholo' Simeone después de la derrota de Atlético de Madrid contra Arsenal en Champions League | AP
'Cholo' Simeone después de la derrota de Atlético de Madrid contra Arsenal en Champions League | AP

Pedri, Lamine Yamal y Raphinha aparecieron con la camiseta del Atlético

La serie de publicaciones terminó con un tercer mensaje todavía más irónico, donde el Atlético habló incluso de una cesión y mencionó a “Tom Ford y Smith”.

Además del mensaje, lo que más llamó la atención fueron las imágenes editadas de Pedri, Lamine Yamal y Raphinha con el uniforme del Atlético de Madrid, situación que provocó miles de comentarios y reacciones en redes sociales.

Julián Álvarez marcó doblete en la victoria del Atlético de Madrid| AP
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