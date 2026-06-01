Ansu Fati se marcha al Mónaco por 11 millones de euros

El futuro de Ansu Fati se ha definido: el delantero español será nuevo jugador del AS Mónaco de forma permanente. Según informa el periodista especializado Fabrizio Romano, el FC Barcelona y el club del Principado han alcanzado un acuerdo para el traspaso del futbolista por una cifra de 11 millones de euros.

Dentro de la operación, la directiva azulgrana ha logrado incluir una cláusula que le asegura un porcentaje sobre una posible venta futura del jugador, salvaguardando así un beneficio económico a largo plazo.

Ansu Fati y Takimu Minamino | X: @AS_Monaco_ES

Se termina la etapa en Barcelona

Con este movimiento, Ansu Fati cierra definitivamente su ciclo en el FC Barcelona, un club al que llegó siendo una de las mayores promesas de La Masia. Su trayectoria en el primer equipo se extendió por seis temporadas, interrumpida por una cesión al Brighton & Hove Albion. En total, disputó 123 partidos oficiales con la camiseta culé, en los que anotó 29 goles.

Su rendimiento en el Mónaco durante su cesión ha sido clave para que el club francés decidiera apostar por su fichaje. En su primera campaña en la Ligue 1, Fati ha participado en 30 encuentros y ha marcado 12 goles, cifras que han convencido a la dirección deportiva monegasca.

Ansu Fati en el partido de Barcelona contra Mónaco en septiembre de 2024 en Champions League | AP

¿Cómo fue su paso en Barcelona?

Cabe recordar que la carrera de Fati en el Barça estuvo marcada por un calvario de lesiones graves, especialmente en la rodilla, que incluyeron varias recaídas y cirugías. Estos problemas físicos frenaron su progresión y le llevaron a momentos de gran dificultad. Sin embargo, en Mónaco parece haber recuperado la confianza y la continuidad necesarias para relanzar su carrera.

Para el FC Barcelona, la venta de Ansu Fati, sumada a otras salidas como la de Robert Lewandowski, representa un alivio significativo en su masa salarial. Esta reducción del gasto es fundamental para que el club pueda afrontar nuevas incorporaciones, con el delantero argentino Julián Álvarez como uno de los principales objetivos en el mercado.