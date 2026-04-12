¿Se despide de Barcelona? Mónaco quiere retener a Ansu Fati, según reportes

Con nueve anotaciones, Ansu Fati está a una más de igualar su mejor temporada goleadora desde su debut en Primera División. Por este motivo, en Mónaco tienen la disposición de hacer válida la opción de compra para quedarse con los derechos federativos del canterano de Barcelona.

De acuerdo con el medio francés L'Equipe, el conjunto monegasco analiza la opción de mantener al español en su plantilla. Asimismo, señaló que el propio futbolista de 23 años ve con buenos ojos quedarse en la Ligue 1, a pesar de que no es titular indiscutible.

Ansu Fati en el partido de Barcelona contra Mónaco en septiembre de 2024 en Champions League | AP

¿Cuánto tendría que pagar Mónaco por Ansu Fati?

La operación entre los monegascos y los blaugranas se cerró en verano de 2025, en préstamo por un año y con opción a compra. Para ello, Mónaco tendría que pagar 11 millones de euros, de lo contrario, Fati deberá volver al Barça después del 30 de junio.

Según el medio mencionado, Ansu cobra 250 mil euros netos al mes, por lo que el club y el jugador tendrían que llegar a un acuerdo económico. Sin embargo, esperarán hasta que concluya la temporada para tomar cualquier decisión.

Ansu Fati con Barcelona en el Trofeo Joan Gamper 2022 | MEXSPORT

Así le ha ido a Ansu Fati con Mónaco

Ansu tuvo oportunidad de trabajar con Mónaco desde pretemporada, pero una lesión muscular a finales del año pasado lo mantuvo alejado de las canchas por un tiempo. Pese a ello, su rendimiento -en términos general- ha sido positivo.

En su debut, ante FC Metz en la Jornada 5 de la Ligue 1, marcó un doblete y luego sumó tres goles en los siguientes dos juegos. Aunque a finales de 2025 su rendimiento vino a menos, en las últimas semanas ha recuperado ritmo; por ejemplo, disputó 87 minutos en la victoria 4-1 frente a París FC el viernes pasado.

Ansu Fati con la Selección de España en la Copa del Mundo Qatar 2022 | MEXSPORT