Lamine Yamal rompe nuevo récord con Barcelona

Los récords están para romperse y más si tu nombre es Lamine Yamal. El futbolista de la Selección de España de 19 años se convirtió en leyenda del FC Barcelona, pues no solo sus regates y goles han sido parte de la nueva era culé, sino que también su tiempo dentro del campo entró a los libros de historia del club.

Lamine Yamal, jugador del Barcelona | AP

100 veces Yamal

El futbolista de 19 años entró a la historia del club y de LaLiga, luego de llegar a los 100 partidos oficiales con el equipo a su corta edad, superando a la leyenda, Lionel Messi y a promesas en ascenso como Bojan Krkić, Pedri y Gavi.

Lamine superó la marca de Bojan, la cual marcaba los 100 juegos a la edad de 20 años con 203 días, quien había marcado el récord en 2011. El actual ‘10’ del Barca lo hizo con 18 años y 272 días.

Lamine Yamal, jugador del Barcelona, ante Villarreal | AP

Con esta cifra Lamine se perfila a igualar las cifras de Lionel Messi en cuanto a partidos se refiere, esto considerando que el español permanezca en el club los siguientes años, donde no solo ha cargado con el club en varias ocasiones, sino que también se volvió su mayor referente a nivel internacional.

Actualmente dentro del Barcelona, Yamal suma la estratosférica cifra de 47 goles y 52 asistencias en toda su carrera, mientras que en la presente temporada cuenta con 22 goles y 18 asistencias, siendo la mejor desde su debut en 2022.

Messi festejando con Bojan

¿Cómo marcha el cierre de temporada para Yamal?

Con siete jornadas por delante, todo parece indicar que LaLiga quedará por segundo año consecutivo en la bolsa del equipo de Hansi Flick, misma donde Yamal marca como uno de los líderes de goleo con 15 unidades.

En la UEFA Champions League, el equipo Culé está peleando en la instancia de Cuartos de Final, donde tendrán que remontar un marcador de 2-0 ante el Atlético de Madrid, quienes los derrotaron en el duelo de Ida en el Spotify Camp Nou.