¿Regresa Messi al Barcelona? Deco rompe el silencio ante rumores

El director deportivo del FC Barcelona, Anderson Luís de Souza 'Deco', ha salido al paso de las especulaciones que vinculaban nuevamente a Lionel Messi con el conjunto azulgrana. En una reciente entrevista para el portal Ge, el directivo calificó de "irreal" la posibilidad de un retorno del astro argentino en el corto plazo.

Messi en su despedida del Barcelona

NO HAY CONTACTOS CON MESSI

De acuerdo con Deco, no ha existido ningún tipo de acercamiento formal entre el club y el entorno del jugador desde que él asumió su cargo en el área deportiva.

A pesar del deseo constante de la afición por ver al "10" de vuelta en el Camp Nou, el directivo fue tajante al señalar que no hay negociaciones en curso:

"Ese escenario de regreso, en realidad, al menos desde que yo estoy allí, nunca se ha puesto sobre la mesa. Ni Messi ni nadie de su entorno ha llamado para decir: 'Mira, quiero volver, quiero jugar'. Eso ha sido mucho rumor, muchas cosas irreales".

Deco, director deportivo de Barcelona | FC Barcelona

Deco atribuyó las versiones de prensa a rumores infundados, mencionando que, si bien Messi expresó en redes sociales su cariño por el club y el deseo de volver algún día, nunca se especificó un plan concreto para su reincorporación como jugador activo. "Hablar de este tipo de cosas con un jugador tan grande como Leo es un poco absurdo si no hay nada real o concreto", añadió.

El directivo también se refirió a la actualidad del capitán de la Albiceleste en la MLS. Reconoció que Messi tomó una decisión de vida al fichar por el Inter Miami y que, desde su perspectiva, el jugador se encuentra satisfecho con su nueva etapa en Estados Unidos.

Estado actual: Deco lo define en un "buen momento".

Ciclo deportivo: El directivo subrayó que el futbol no es eterno y que todo tiene "un comienzo, un medio y un final".

Decisión personal: "Se fue al Inter, tomó esa decisión, las cosas se dieron y debe de estar feliz allí", indicó.

LA VISITA SOPRESA DE MESIS AL CAMPO NOU

Sobre las recientes imágenes de Messi en las instalaciones del club, que encendieron las expectativas de los medios, Deco aclaró que se trató de algo fortuito relacionado con su estancia con la selección argentina.

"Creo que iba a la selección y estaba en el hotel, no se quedó en casa. Al final salió a dar una vuelta y entró (al Camp Nou). Creo que fue más o menos así, por lo que supe".