Barcelona vs Espanyol: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Jornada 31 de LaLiga?

El Barcelona recibirá al Espanyol en un nuevo derbi catalán correspondiente a LaLiga. El encuentro está programado para el 11 de abril en el Spotify Camp Nou. El árbitro designado para dirigir este partido será Alejandro Hernandez, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este siempre intenso enfrentamiento entre los dos equipos de la ciudad condal.

Barcelona viene de perder ante Atlético de Madrid | AP

¿Cómo llegan ambos equipos a este duelo?

El Barcelona lidera la tabla de LaLiga con 76 puntos tras 30 jornadas disputadas, mostrando un rendimiento ofensivo sobresaliente con 80 goles anotados y solo 29 recibidos. Los azulgranas están en plena lucha por el título y una victoria les permitiría mantener o ampliar su ventaja en lo más alto de la clasificación, aprovechando el empate de Real Madrid.

Por su parte, el Espanyol ocupa la décima posición con 38 puntos en los mismos 30 partidos, con un balance de 36 goles a favor y 44 en contra. Los pericos se encuentran en una zona tranquila de la tabla, alejados tanto de los puestos europeos como del descenso, pero buscarán dar la sorpresa en casa de su eterno rival.

Espanyol y Oviedo en un partido de la 2025-2026 | GROSBY

El Barcelona llega a este derbi tras sufrir una derrota por 0-2 ante el Atlético Madrid en Champions League, aunque previamente había vencido al mismo rival por 1-2 en LaLiga. Los culés acumulan cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, destacando la goleada por 7-2 al Newcastle United en Champions League y el contundente 5-2 ante el Sevilla en LaLiga.

Por su parte, el Espanyol no atraviesa su mejor momento, con tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los blanquiazules empataron 0-0 con el Real Betis el 4 de abril, tras caer ante el Getafe 1-2 el 21 de marzo y el Mallorca 2-1 el 15 de marzo. Anteriormente habían sumado dos empates consecutivos: 1-1 contra el Real Oviedo y 2-2 frente al Elche.

Lamine Yamal tras la derrota ante Atlético de Madrid l AP

En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Barcelona ha dominado claramente con cuatro victorias y un empate. El duelo más reciente se disputó el 3 de enero de 2026, con victoria azulgrana por 0-2 en campo del Espanyol. Anteriormente, el 15 de mayo de 2025, el Barcelona también se impuso por 0-2 en feudo perico. El último derbi disputado en el Camp Nou terminó con victoria local por 3-1 el 3 de noviembre de 2024. El 14 de mayo de 2023, los culés vencieron 2-4 en campo del Espanyol, mientras que el 31 de diciembre de 2022 se registró el único empate reciente, un 1-1 en el Camp Nou. Este historial refleja una clara superioridad barcelonista en los últimos derbis catalanes.

¿Dónde ver el derbi catalán?