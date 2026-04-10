Bombazo en Milan: Lewandowski levanta la mano para llegar al cuadro rossonero y pone en aprietos a Santi Giménez

No ha sido la mejor temporada para Santiago Giménez, pues apenas tiene un par de convocatorias de regreso posterior a su lesión y operación en el tobillo, lo cual ha dejado incluso a la afición mexicana con dudas acerca de su posible convocatoria con el Tri durante la Copa del Mundo.

Ahora, en cuanto a su futuro dentro del AC Milan, el 'Bebote' se encontraría en 'peligro', pues un delantero de élite estaría muy cerca de llegar a la Serie A en la parte final de su carrera.

Santiago Giménez | X: @acmilan

¿De LaLiga a la Serie A?

En los últimos días han surgido algunos rumores que han hecho crecer la presión en el entorno de Santi, pues reportes recientes han mencionado que el delantero polaco Robert Lewandowski se ha ofrecido a él mismo como posible nuevo jugador del Milan, llegando a ser la competencia directa del ex del Feyenoord.

Siendo aún parte importante del proyecto del Barcelona con Hansi Flick, Lewandowski se ha ofrecido, pero para la siguiente temporada, argumentando que aún tiene varias cosas por aportar al cuadro de Il Diavolo, aunado al hecho de que al mismo club no le parece descabellada la idea de su llegada ya que su fichaje no tendría costo alguno.

Lewandowski celebra gol con el Barcelona l AP

Con información de La Gazzetta dello Sport, los rossoneros no han visto de mala manera el ofrecimiento, ya que por el fin del contrato del hombre de Polonia con el Barça haría que no tengan que pagar absolutamente nada por su transferencia y también se ha mostrado interés por parte del ex del Bayern.

Sin embargo, sí hay un tema que pone en peligro el probable fichaje, y es que, debido a que hay intención de Robert de mantenerse en la élite del futbol europeo, no solo Milan es uno de los interesados, pues la Juventus también ha levantado la mano para poderse hacer con los servicios del polaco, quien recientemente se quedó fuera de lo que puede ser su último Mundial. Si los rossoneros lo quieren, tendrán que hacer todo lo posible por lograr contratarlo.

Santiago Giménez | AFP

¿Qué tanta competencia se generaría con la posible llegada del polaco?

Actualmente, el Milan cuenta con Santiago Giménez como delantero, pero no es el único, pues para la parte final de la temporada, también decidieron traer a Niclas Füllkrug a préstamo procedente del West Ham para tratar de solucionar los problemas en la delantera; la compra del alemán está directamente ligada con su rendimiento, el cual no ha sido el esperado, pues cuenta con un solo gol en lo que lleva en el club.

Es por ello y algunos factores más, que no sería mala idea pensar en hacer un esfuerzo para concretar la llegada de Lewandowski; no obstante, al mismo tiempo no son las mejores noticias para el 'Bebote', pues el polaco cuenta con 627 goles como profesional a lo largo de su carrera en equipos como Borussia Dortmund, Bayern Múnich y Barcelona.