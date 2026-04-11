¡La Rambla es blaugrana! Barcelona derrota a Espanyol y se acerca al título de LaLiga

Al final de la Rambla nadie se encontró a la Negra Flor, sino al Tiburón y a Lamine Yamal. Al más puro estilo de una canción enérgica de Radio Futura, Barcelona se mostró con autoridad en el Spotify Camp Nou y derrotó 4-1 al Espanyol en una nueva edición del Derbi Catalán. El conjunto de Hansi Flick llegó a 79 puntos y se alejó a nueve en LaLiga del Real Madrid, su principal perseguidor.

Los dos grandes protagonistas del encuentro en Les Corts fueron Ferrán Torres y Lamine Yamal, quienes se despacharon con un doblete -de goles y asistencias- cada uno en la primera mitad. Aunque las acciones en el recinto blaugrana tardaron por aparecer, el equipo de Hansi Flick demostró ser contundente frente al arco rival.

Lamine Yamal y Ferrán Torres en festejo de gol con el Barcelona | AP

Al minuto 9, Ferrán Torres abrió el marcador en un tiro de esquina, que vino precedido de una jugada de fantasía del joven jugador blaugrana. Antes del córner, Yamal realizó una jugada de sexto año, para después meter un centro que fue rematado por el 'Tiburón' tras ganarle a la espalda a Carlos Romero.

Aunque los Periquitos intentaron responder de inmediato con pases entrelíneas, el conjunto del entrenador alemán terminó por aumentar la ventaja en otra gran conexión del oriundo Foios y de el originario Esplugues de Llobregat. Lamine mandó un pase exquisito de tres dedos para Ferrán, quien definió de gran manera ante la salida de Marko Dmitrović al 25'.

Lamine Yamal y Ferrán Torres, jugadores del Barcelona ante Espanyol | AP

El segundo tiempo de renacer y caída para el Espanyol

El equipo de Cornellá de Llobregat se fue sin pocas acciones de verdadero peligro en la primera mitad, sin embargo, el complemento terminó por ser una exhibición de la mala defensa blaugrana. Aunque el Barcelona intentó primero con una jugada individual de Yamal, quien hizo dos amagues de genio en el área del Espanyol, fueron los Periquitos quienes hicieron el primer tanto del segundo tiempo.

En un tiro libre que cobró Yamal y terminó en el tercer gol de Ferrán, el árbitro central decidió anular el tanto por un fuera de lugar milimétrico. Después de esa jugada, el equipo de Manolo González rompió el cero en su puerta con un golazo de Pol Lozano, tras una mala jugada defensiva del Barcelona.

Lamine Yamal ante Espanyol | AP

¿Cómo se definió el Derbi Catalán?

Aunque en los últimos minutos fueron de agobio constante del Espanyol en busca del empate, Lamine Yamal terminó por definir la obra que comenzó con dos asistencias. El joven español ganó por velocidad y aprovechó una pronta salida de Dmitrović, quien solamente volteó para ver un festejo del 10 blaugrana.

El cuarto tanto tuvo sabor de fish and chips, pues Marcus Rashford aprovechó la mala marca de los Periquitos. Frenkie de Jong recibió un balón entre líneas por parte de Yamal y, con tiempo y sapiencia, el neerlandés le dejó medio gol al inglés, quien minutos antes dejó escapar otro tanto.

Ahora, el conjunto del Barcelona buscará una proeza más en su largo historial, en una competición la cual los ha dejado dolidos en los últimos años. El equipo de Hansi Flick visitará al Atlético de Madrid en los Cuartos de Final de la Champions League, con una desventaja de dos goles.