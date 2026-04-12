Tensión en el Barcelona vs Espanyol: Gavi protagoniza enfrentamientos y celebración polémica

El derbi catalán dejó mucho más que fútbol. La victoria del FC Barcelona estuvo marcada por la intensidad de Gavi, quien volvió a la titularidad con protagonismo total: participación en jugadas clave, despliegue físico y, nuevamente, polémica por su comportamiento dentro y fuera del campo.

El centrocampista andaluz fue uno de los focos del encuentro no solo por su rendimiento, sino también por varios enfrentamientos que reavivaron la tensión entre Barcelona y Espanyol. Desde el terreno de juego hasta el pitido final, el partido terminó envuelto en discusiones, declaraciones cruzadas y cánticos que no han pasado desapercibidos.

Lamine Yamal y Ferrán Torres en festejo de gol con el Barcelona | AP

Gavi, protagonista dentro y fuera del campo

Gavi regresó al once inicial con su habitual intensidad, siendo determinante en fases del partido, pero también acumulando acciones que le perjudicaron. Durante el encuentro, el jugador azulgrana se encaró con El Hilali en una acción que le costó la tarjeta amarilla, reflejando una vez más su carácter competitivo al límite.

Sin embargo, el momento más tenso llegó tras el pitido final. El mediocampista buscó a Pere Milla, generando una fuerte discusión cara a cara que obligó a la intervención de otros jugadores para evitar que la situación escalara. Este episodio volvió a poner en el foco su actitud en momentos de alta tensión.

Lamine Yamal, jugador del Barcelona | AP

Además, algunos futbolistas del Barcelona se acercaron a increpar a Pol Lozano durante la celebración. El jugador del Espanyol no dudó en pronunciarse al respecto: “Creo que ya se ha visto aquí delante de todos el respeto que tienen por otros compañeros de profesión. No tengo nada más que decir”, dejando clara su molestia por lo sucedido.

La celebración del Barça tras la victoria en el derbi 🔵🔴#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/tbODgcECb8 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 11, 2026

Celebración polémica y reacción del Espanyol

La tensión no terminó con los enfrentamientos individuales. Tras el partido, varios jugadores del Barça, especialmente jóvenes como Fermín, Casadó, Gavi y Lamine Yamal, se unieron a la grada para corear cánticos dirigidos contra el Espanyol, lo que incrementó aún más la polémica.

Entre los cánticos destacó uno con referencias históricas y tono provocador hacia el club rival, lo que ha generado críticas por parte del entorno perico y del propio fútbol español. Este tipo de celebraciones reavivan la rivalidad, pero también abren el debate sobre los límites del respeto entre profesionales.

BARCELONA VS ESPNAYOL | AP

Por su parte, el técnico del Espanyol, Manolo González, ofreció una reflexión contundente tras el encuentro: “Cuando ganamos todos somos pistoleros. En el 85 estábamos más cerca del cementerio que otra cosa y luego todos somos más valientes que la hostia. Cuando pierdes y te vacilan te la tienes que comer”. Sus palabras resumen la frustración del conjunto blanquiazul y el clima caliente que dejó el derbi.