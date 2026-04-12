César Montes rescató el empate para Lokomotiv Moscú ante Dynamo Majachkalá
¿Goleador rumbo a la Copa del Mundo 2026? César Montes volvió a marcar gol con Lokomotiv Moscú en la Primera División de Rusia y se mantiene como una pieza importante de su equipo. Además, se afianza como uno de los jugadores con su lugar seguro en la Selección Mexicana.
Por tercer partido consecutivo, el 'Cachorro' se hizo presente en el marcador, ahora para rescatar el empate en casa contra Dynamo Majachkalá. Con ello, Lokomotiv sigue en el tercer puesto de la liga, aunque se aleja cada vez más de los líderes Krasnodar y Zenit.
INFORMACIÓN EN DESARROLLO