Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

César Montes rescató el empate para Lokomotiv Moscú ante Dynamo Majachkalá

ROTA CÉSAR MONTES LOKOMOTIV | RÉCORD
ROTA CÉSAR MONTES LOKOMOTIV | RÉCORD
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 09:41 - 12 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El defensa volvió a marcar en el futbol ruso y mantiene un ritmo importante previo al Mundial 2026

¿Goleador rumbo a la Copa del Mundo 2026? César Montes volvió a marcar gol con Lokomotiv Moscú en la Primera División de Rusia y se mantiene como una pieza importante de su equipo. Además, se afianza como uno de los jugadores con su lugar seguro en la Selección Mexicana.

Por tercer partido consecutivo, el 'Cachorro' se hizo presente en el marcador, ahora para rescatar el empate en casa contra Dynamo Majachkalá. Con ello, Lokomotiv sigue en el tercer puesto de la liga, aunque se aleja cada vez más de los líderes Krasnodar y Zenit.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

Lo Último
09:41 César Montes rescató el empate para Lokomotiv Moscú ante Dynamo Majachkalá
09:35 ¿Problemas en el estacionamiento? Jugadores de Cruz Azul se marcharon del Estadio Banorte a pie
09:19 Al descenso: Tottenham cae ante Sunderland y se mete en la zona roja de la Premier
08:53 Tyson Fury regresa del retiro por quinta vez con victoria sobre Arslanbek Makhmudov
08:51 ¡Borrado! Fidalgo se queda en la banca en empate entre Betis y Osasuna
08:34 Union Berlin hace historia con Marie-Louise Eta como la primera mujer en dirigir en la Bundesliga varonil
08:07 Regalan butacas del Estadio Azteca a los aficionados del América
07:56 México buscará convencer a la joya Da’vian Kimbrough
07:42 Con Johan Vásquez como capitán, Genoa venció a Sassuolo en la Serie A
07:00 A 60 días del Mundial: 'No era Penal', una de las polémicas más grandes en las Copas del Mundo