¡Borrado! Fidalgo se queda en la banca en empate entre Betis y Osasuna

El panorama para Álvaro Fidalgo en el Real Betis luce cada vez más complicado en el torneo doméstico. Pese a haber llegado con gran cartel a España, el mediocampista mexicano sumó un nuevo encuentro sin ver actividad en LaLiga, observando desde el banquillo el empate 1-1 entre el conjunto verdiblanco y el Osasuna.

Álvaro Fidalgo, jugador de la Selección Mexicana, durante el Himno Nacional | IMAGO7

ASÍ FUE EL EMPATE DEL BETIS

El encuentro comenzó con buenas sensaciones para los dirigidos por Manuel Pellegrini. Apenas al minuto 7, Abde Ezzalzouli adelantó a los visitantes, haciendo efectiva la "ley del ex" y poniendo al Betis en ventaja de forma prematura.

Sin embargo, la escuadra local no bajó los brazos. Osasuna logró equilibrar la balanza gracias a una anotación de Ante Budimir, quien igualó el marcador por la vía del penal. A pesar de los intentos de ambos equipos por romper la paridad, el marcador no se movió más, dejando un punto para cada bando.

Osasuna vs Betis | Grosby Group

FIDALGO SIN MINUTOS EN ESPAÑA

Lo que más llama la atención para la afición mexicana es la nula participación de Fidalgo. Con este compromiso, el volante de la Selección Mexicana hila su tercer partido consecutivo en el campeonato español sin disputar un solo minuto.

Tras un inicio prometedor donde parecía ganarse la confianza del estratega chileno, su presencia en el campo se ha desplomado drásticamente. Las rotaciones de Pellegrini parecen haberle cerrado las puertas en el torneo local, relegándolo a un rol secundario.

Álvaro Fidalgo previo a un juego del Betis | X:@RealBetis

EL ROL DEL 'MAGUITO' EN BETIS

A diferencia de su situación en LaLiga, el "Maguito" sí ha encontrado espacio en el plano internacional. A media semana, Fidalgo fue titular en el duelo ante el Sporting Braga en la Europa League, donde disputó 63 minutos de juego.