Con Johan Vásquez como capitán, Genoa venció a Sassuolo en la Serie A

Seis minutos antes del final del tiempo reglamentario, Caleb Ekuban aprovechó un error del arquero rival, Arijanet Muric, y puso el gol de la ventaja para Genoa ante Sassuolo. Con ello, Rossoblù se reencontró con el triunfo después de dos derrotas seguidas por marcador 2-0.

Fue un partido con tintes mundialistas, con dos campeones del mundo en Alemania 2006 en el banquillo, Daniele de Rossi y Fabio Grosso. Al final, el exdelantero le ganó la partida a su excompañero de la Selección de Italia y sumó puntos claves para evitar el descenso en la Serie A. Por su parte, el mexicano Johan Vásquez fue titular, capitán y jugó todo el partido.

Así fue la victoria de Genoa

Al minuto 84 de partido, Junior Messias se escapó por la banda derecha y luego de una pared con Stefano Sabelli entró al área, donde se adelantó mucho el esférico. Sin embargo, metió un punterazo para quitarle el balón a Muric y habilitó a Ekuban, que definió solo ante la portería desprotegida.

Caleb Ekuban en celebración con Genoa en el partido ante Sassuolo | AP

Con ese tanto recuperó la ventaja Genoa, que se adelantó al minuto 18 gracias a un disparo al ángulo de Rusan Malinovsky. No obstante, en el segundo tiempo -en el que cada equipo jugó con un jugador menos- Ismael Koné empató al 57' tras un rebote en el área chica en tiro de esquina.

La nota negativa la dejaron Mikael Egill Ellertsson y Domenico Berardi, que al final del primer tiempo se encararon en los túneles a vestidores. El silbante del encuentro, Antonio Rapuano, no toleró la actitud y los expulsó a ambos, por lo que no hubo disparidad de condiciones para la segunda mitad.

Jugadores de Genoa celebran en el partido contra Sassuolo | AP

Con seis jornadas más por jugar, Genoa ya no tiene oportunidad de pelear por puestos europeos, pero mantiene una ventaja de nueve puntos sobre el descenso. Mientras que Sassuolo está a 15 unidades de la zona baja y a 15 de zona de clasificación a competencias UEFA.

¿Cuándo juegan de nuevo Genoa y Sassuolo?

El siguiente compromiso del equipo de Johan será una visita relativamente sencilla contra Pisa, que sigue en el fondo de la clasificación con 18 puntos, lejos de la salvación. El juego está programado para el domingo 19 de abril a las 10:00 horas (tiempo del centro de México).

Ruslan Malinovski celebra con Genoa en el partido ante Sassuolo | AP