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Futbol

Toni Kroos manda contundente mensaje al Madrid: ‘El Bayern no mantiene su nivel en la vuelta’

Toni Kroos l CAPTURA
Aldo Martínez
Aldo Martínez 18:59 - 11 abril 2026
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La leyenda del equipo Merengue aseguró que los bávaros no podrán someter en el duelo de vuelta a los blancos

Tras un complicado juego de Ida entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, correspondiente a los Cuartos de Final de la Champions League, ambos equipos saben lo que necesitan para poder avanzará a las Semifinales, uno con mayor ventaja que otro, aunque para Toni Kroos, leyenda del club blanco, nada está escrito.

Bayern Múnich goleó al Bremen y es líder absoluto en la Bundesliga | X: @FCBayernES
Bayern Múnich goleó al Mönchengladbach y es líder absoluto en la Bundesliga | X: @FCBayernES

¿Qué dijo Kroos?

Luego de la victoria del Bayern en el Santiago Bernabéu de 1-2, el equipo de Múnich sólo necesita de un empate para poder eliminar al equipo español, sin embargo, esta clase de escenario son los que el Madrid disfruta en la competencia de Europa

A unos días de disputarse la vuelta en el Allianz Arena, uno de los primeros en expresar su confianza en la remontada fue la leyenda del Real Madrid y la Selección de Alemania, Toni Kroos.

Toni Kroos | AP

El ex mediocampista tanto del Bayer como del Madrid aseguró que aunque el local tiene una gran calidad colectiva e individualmente, los de Vincent Kompany no podrán mantener un ritmo alto durante todo el duelo, situación que podría aprovechar la visita.

En los últimos años, el Bayern ha ofrecido buenas actuaciones contra el Real Madrid, pero en los partidos de vuelta a menudo no logra mantener su nivel o asegurar la clasificación, viéndose afectado por pequeños detalles”, declaró Kroos.
Toni Kroos ganó la Champions League en su última temporada como profesional | MexSport

El campeón del mundo también aseguró que el mayor error del Bayern fue regalar el segundo tiempo en la cancha del Bernabéu, donde recalcó que el club alemán regaló zonas bajas y dejó de presionar con la misma intensidad.

Déjenme explicar. La ventaja de 0-2 debía servir para cerrar el partido mentalmente y eliminar cualquier duda sobre el resultado, pero lo que me sorprendió fue que el Bayern empezó a replegarse y a defender con menos intensidad", añadió.
Vinicius durante el partido de Real Madrid contra Bayern Munich en Champions League | AP
Vinicius durante el partido de Real Madrid contra Bayern Munich en Champions League | AP

Matar o morir

En el llamado ‘Clásico de Europa’ Bayern Múnich buscará eliminar desde casa a su mayor pesadilla en Champions, el Real Madrid. Por su parte, los blancos saldrán con la mentalidad de volver a hacer una de las características hazañas que le han dado pie a su apodo de ‘El Rey de Europa’.

Raúl Asencio jugando contra el Bayern Múnich l AP
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