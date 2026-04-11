Bayern Munich golea a St. Pauli con récord de goles incluido

El Bayern Munich firmó una actuación contundente en la Jornada 29 de la Bundesliga al golear 5-0 al St. Pauli en el Millerntor-Stadion, para reafirmar su dominio en el campeonato y ponerse a un pie del alzar un título más.

¿Quién abrió el marcador?

El partido comenzó con intensidad por parte de los visitantes, que rápidamente impusieron condiciones ante un rival que poco pudo hacer para contener el vendaval ofensivo. Apenas al minuto 9, Jamal Musiala abrió el marcador con una definición precisa, marcando el camino de lo que sería una noche redonda para los dirigidos por Thomas Tuchel.

A partir de ese momento, el Bayern manejó el ritmo del encuentro, dominando la posesión y generando constantes llegadas al área rival. Aunque el St. Pauli intentó reaccionar, la diferencia de calidad fue evidente, y el equipo local se vio superado en cada sector del campo.

Musiala l AP

Continúo la goleada

Para la segunda mitad, el Bayern terminó por desatar su poder ofensivo. Leon Goretzka amplió la ventaja al minuto 53 con un potente disparo, y apenas un minuto después, Michael Olise puso el 3-0 con una gran definición que dejó sin opciones al guardameta rival.

El vendaval no se detuvo y al 65’, Nicolas Jackson se sumó a la fiesta goleadora, aprovechando un error defensivo para firmar el cuarto tanto del encuentro. Con el marcador prácticamente sentenciado, el Bayern bajó ligeramente la intensidad, pero sin renunciar al ataque.

Bayer Munich se impone al St.Pauli l AP

Ya en la recta final, Raphael Guerreiro cerró la goleada al minuto 89 con una anotación que reflejó la superioridad absoluta del conjunto bávaro durante los 90 minutos, desatando la celebración de los aficionados visitantes.

Este resultado cobra aún mayor relevancia tras la derrota del Borussia Dortmund, que cayó 1-0 ante el Bayer Leverkusen, lo que permitió al Bayern ampliar su ventaja a 12 puntos en la lucha por el título, perfilándose cada vez más como el campeón de la presente temporada.

Bayern Golea en la Bundesliga previo a Vuelta de Cuartos de Final de la Champions l AP