"Me molesta cuando lo veo": Exfigura de Real Madrid estalla contra Vinicius

¿Odiado y adorado por igual? Si hay un jugador de Real Madrid que en años recientes desata polémica y reacciones polarizadas, tanto en aficionados merengues como en detractores, es Vinicius Jr. Aunque el brasileño tiene un talento destacado, es su actitud la que termina por causarle problemas.

Incluso entre exfutbolista que saben lo que es representar al conjunto blanco, el atacante se ha llevado numerosas críticas. La más reciente se dio esta semana, luego de la derrota 1-2 contra Bayern Munich en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu.

Vinicius durante el partido de Real Madrid contra Bayern Munich en Champions League | AP

Fue Rafael Van der Vaart, exfutbolista neerlandés, quien arremetió con dureza contra Vini por fingir faltas dentro del terreno de juego. El ahora comentarista para la cadena Ziggosport consideró que es por esas acciones que el sudamericano no termina de dar un salto de mayor calidad.

¿Qué dijo Van der Vaart de Vinicius Jr?

Durante el análisis posterior al partido, Van der Vaart reconoció la calidad que tiene Vinicius, pero enfatizó que no tolera la actitud que muestra durante los partidos. "Vinicius es horrible. Me molesta hasta el extremo cuando lo veo. Me parece super triste porque es un jugador fantástico".

Rafael van der Vaart durante un compromiso con la Selección de Países Bajos | MEXSPORT

El neerlandés insistió que otra historia sería si el brasileño se preocupara menos por las faltas y que expulsen a un contrario, y más por demostrar en el campo. "Pero te saca de quicio porque recibe un empujoncito, se tira al suelo, luego se levanta como si nada y encima quiere que le saquen roja al rival".

"Todo un disparate. Me parece una pena, porque es un jugador muy bueno, sí, y sería mejor no tener que hablar de esto", añadió el neerlandés, quien consideró que se trata de un vicio arraigado en el brasileño, por lo que será difícil de corregir.

Real Madrid buscará la remontada ante Bayern Munich

Los Merengues están a 90 minutos de quedar eliminados de Champions League, por lo que sería el segundo año consecutivo sin títulos para el conjunto blanco; ambos tras la llegada de Kylian Mbappé. Sin embargo, la esperanza sigue viva en la serie contra Bayern.

Fue precisamente el gol del francés el que le dio vida al equipo de Álvaro Arbeloa, que con una victoria por la mínima en el Allianz Arena empatará la serie, mientras que con diferencia de dos goles avanzará a Semifinales. La última vez que Real Madrid se impuso por dos anotaciones en Munich fue en la vuelta de la Semifinal de la Temporada 2013-14, cuando goleó 0-4.