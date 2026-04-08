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Futbol

Raúl Asencio 'desapareció' del Real Madrid por un choque con Arbeloa

Raúl Asencio, jugador del Real Madrid | IG: asencio
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 07:58 - 08 abril 2026
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De acuerdo con Marca, el llamado ‘caso Asencio explotó sin hacer ruido, pero terminó sacudiendo al vestidor del Real Madrid. Lo que parecía una decisión técnica sencilla terminó revelando un fuerte desencuentro entre el central y Álvaro Arbeloa, que dejó al canterano fuera de varias convocatorias clave.

El desencuentro con Arbeloa que lo cambió todo

Todo comenzó el 11 de marzo, cuando Asencio fue relegado al banquillo en el duelo ante el Manchester City. La decisión no cayó nada bien en el jugador, quien consideraba que su esfuerzo días antes —jugando lesionado ante el Celta de Vigo— merecía la titularidad.

Raúl Asencio | AP

El central arrastraba una fuerte contusión cervical e incluso había jugado previamente con molestias importantes, pero aun así quedó fuera del once. La situación escaló días después, cuando el futbolista encaró al técnico para reclamarle la decisión.

La tensión aumentó aún más antes del partido frente al Elche CF, cuando Asencio, acompañado de un médico, informó a Arbeloa que no se sentía en condiciones de jugar por molestias musculares de última hora. Esto no fue bien recibido por el entrenador, quien ya estaba molesto por la reacción del jugador tras su suplencia.

El conflicto incluso salpicó a Antonio Rüdiger, quien tuvo que modificar su planificación para jugar ese partido, algo que tampoco le agradó.

Real Madrid quiere renovar a Raúl Asencio | X:VikingoDeFlake

La disculpa que lo borró y la que lo hizo volver

A partir de ese momento, Asencio desapareció de las convocatorias. No jugó ante el City en la vuelta ni en el derbi, a pesar de entrenar con normalidad. ¿La razón? No había pedido disculpas al grupo

Arbeloa, firme con la disciplina, consideró que el problema ya no era personal, sino de vestuario. Aunque el jugador se disculpó en privado con el técnico, se le exigió hacerlo frente a todo el equipo. Sin ese paso, no volvería a ser convocado.

Raúl Asencio también marcó ante Betis | AP&amp;nbsp;

El central se negó inicialmente. Incluso cuando el propio entrenador abrió el espacio en el vestidor para que hablara, Asencio guardó silencio.

Mientras tanto, los rumores comenzaron a crecer en redes sociales, apuntando incluso a una supuesta falta de profesionalismo fuera de la cancha. Con la presión en aumento y su ausencia generando especulación, el jugador finalmente decidió dar el paso.

Tras ello, volvió a una convocatoria frente al RCD Mallorca y repitió ante el Bayern Múnich, aunque sin sumar minutos.

Raúl Asencio jugando contra el Bayern Múnich l AP
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