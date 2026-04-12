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Futbol

¡Al fin! Germán Berterame anotó su primer gol oficial con Inter de Miami

Germán Berterame con Lionel Messi en Inter Miami | MEXSPORT
Germán Berterame con Lionel Messi en Inter Miami | MEXSPORT
Aldo Martínez
Aldo Martínez 20:23 - 11 abril 2026
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El mexicano colaboró en el marcador durante el empate contra el New York Red Bulls

Terminó la larga y agónica espera para Germán Berterame. Luego de meses de intentos y muchas ocasiones quedándose en la línea, el futbolista de la Selección Mexicana anotó su primer gol en competencias oficiales con el cuadro del Inter Miami, esto durante el empate ante el New York Red Bulls.

Equipo del Inter de Miami I x:@InterMiamiCF

¿Cómo fue el gol de Berterame?

Durante el duelo correspondiente a la Jornada 7 de la MLS, el Inter de Miami recibió al equipo de los Red Bull en su nuevo NU Stadium, el cual terminó en un emocionante 2-2, siendo uno de los mejores duelos de la semana, donde ninguno cedió hasta que el otro presentó errores puntuales.

El equipo de Nueva York pegó primero gracias a una anotación de otro viejo conocido de la Liga MX, el ex Pumas, Jorge Ruvalcaba. Ya en el cierre de los 45 minutos, Mateo Silvetti remató contundente para empatar las acciones con los locales.

Germán Berterame con Inter de Miami I AP

Durante la segunda parte, el equipo de Lionel Messi reaccionó casi al comienzo y tras un par de intentos, el astro argentino tomó la pelota y condujo hasta el área chica, sin embargo, la defensa le quitó la esférica, quedando esta a la pierna derecha de Berterame, quien de primera no desaprovecho y cruzó al guardameta, Ethan Horvath.

Tras la anotación, desde los jugadores hasta la misma transmisión reconocieron la larga espera del delantero, quien abrazado de Messi corrió hasta el banderín izquierdo para celebrar su primer tanto en los Estados Unidos.

Miami revive

Luego de un complicado comienzo en la Major League Soccer, el cuadro dirigido por Javier Mascherano parece aún no encontrar su mejor estilo, pues en siete fechas solo han conseguido tres victorias, complementando con tres empates y solo una derrota.

Por su parte, la delantera del equipo aunque no ha logrado dar más de los tres puntos de los esperados, si han cumplido en cuanto a las anotaciones, pues en los siete partidos, los comandados por Messi y Luis Suárez suman 13 tantos, siendo de los más efectivos en lo que va de torneo.

Inter Miami vs New York RB I AP
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