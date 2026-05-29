Barcelona ficha a Anthony Gordon, el curioso delantero que sabe español por un anhelo

Anthony Gordon ha sido fichado por el Barcelona para la temporada de clausura de este año. El delantero de 25 años proviene de 3 años siendo pieza vital del Newcastle; equipo en el que contó con 6 goles en la Premier League y 10 goles en la Champions League.

Anthony Gordon con Newcastle en la Premier League |AP

Cuenta con un estilo de juego especializado tanto en el extremo izquierdo como en la punta de ataque. Destaca por el gol que llevó a las Urracas a la victoria en contra del Chelsea en la Premier League.

Dominio en el español por un sueño

Lo más interesante de este jugador, sin embargo, es su dominio del lenguaje español, sorprendiendo en entrevistas por su facilidad de responder concretamente. En su presentación ante la prensa como nuevo miembro del Barcelona, fue cuestionado por contar con dicha habilidad.

Anthony Gordon con Newcastle en la Premier League |AP

Hablo español porque desde niño creía que llegaría a jugar en el Barça.” contestó contundentemente. “También hay un fisio español en el Newcastle y he practicado".

Esto demuestra que con el fichaje se cumple un sueño de la infancia, mismo que fue trabajado con el paso de los años con pequeños detalles como su expertise en el español, así como con grandes acciones como su rendimiento a lo largo de su carrera para llegar a su meta.

Anthony Gordon celebra el gol con el Newcastle | AP

Futuras esperanzas en el Barça

Acerca de sus expectativas ahora que finalmente se encuentra en el Camp Nou, Gordon responde que llegó a ganar.

Estoy muy emocionado, por ganar aquí con el mejor resultado posible”. Mencionó el delantero británico. “Tal vez la Champions, en el mejor caso, pero quiero ganar todo”

Eddie Howe y Anthony Gordon festejando la victoria en la Ida | AP

Esta nueva adición se une a un Barcelona recién victorioso de la LaLiga apuntando a tener más méritos la siguiente temporada, reforzado por otras estrellas jóvenes como Lamine Yamal o Raphinha.