¡Madrugaron a Rayados! Pachuca cobró rápido un tiro libre y sin defensa marcaron el 2-1

La Liga MX continúa regalando momentos icono en la historia del futbol mexicano; para unos equipos amargos y para otros más alegres. Durante la caída de Monterrey no solo ante Pachuca, sino en el Clausura 2026, el equipo de los Tuzos regaló uno de los momentos más insólitos del campeonato.

Pachuca celebrando su victoria ante Monterrey en el Clausura 2026 I IMAGO7

¿Cómo fue el madruguete Tuzo?

Durante el duelo entre Rayados y Pachuca, correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026, el equipo dirigido por Esteban Solari logró imponerse a los de casa 1-3, sin embargo, no sería la nueva caída de Monterrey lo que llamaría la atención de la noche, sino el tercer gol del equipo de Hidalgo.

Durante el minuto 82, Alexéi Domínguez condujo el balón hasta los linderos del área chica rayada, sin embargo, este fue derribado por Lucas Ocampos. Mientras el equipo de casa corrió hacía el silbante, Daniel Quintero Huitrón, Christian Domínguez aprovechó la distracción para cobrar de manera rápida el tiro libre, el mediocampista dejó mano a mano a Enner Valencia, quien solo contra Luis Cárdenas no erró y puso el definitivo 1-3.

Reclamos de los jugadores de Rayados previo al gol de Enner Valencia I IMAGO7

Tras la anotación, Huitrón señaló al centro del campo, causando una explosión de furia por parte de la escuadra local, quienes seguían reclamando la falta de Ocampos. Por su parte, Luis Cárdenas fue el único en exigirle a sus compañero más que a Huitrón, mostrando la impotencia actual del equipo regiomontano.

El gol de Valencia no solo generó un pequeño conato de bronca dentro de la cancha del Estadio BBVA, sino que también fuera del estadio miles de aficionados debatieron sobre la validación del tanto, mismo que se encargó de vaciar las butacas del Gigante de Acero, así como también ‘apagó’ las aspiraciones del Monterrey por entrara a la Liguilla.

Enner Valencia y Alexéi Domínguez de Pachuca, tras anotar gol a Rayados I IMAGO7

JAJAJAJAJAJA es que no mamen, es lo más patético que he visto en años. 🤣



Pachuca madrugando a Rayados: pic.twitter.com/H7fstXqgMP — Martinalgui (@MartinoliCuri) April 19, 2026

Caída rayada

La derrota a manos del Pachuca se convirtió en el octavo juego sin victoria para los pupilos de Nicolás Sánchez. Monterrey liga en 15 fechas un total de 15 puntos, teniendo una marca negativa de apenas cuatro victorias, tres empates y ocho derrotas, con 20 goles a favor y 20 en contra.

La Pandilla desfila en la décimo cuarta posición del Clausura 2026 y con solo dos fechas restante para el final de la campaña regular, el equipo apenas y aspira a lograr 21 puntos (en caso de ganar sus últimos dos), cifra que no sería suficiente para meterse a la fiesta grande del futbol mexicano.

Por su parte, los Tuzos del Pachuca estarían cerrando una nueva campaña exitosa. De la mano del argentino, Esteban Solari, suman 31 unidades, perfilándose como el segundo lugar de la tabla general con 31 puntos, ligando una marca de nueve victorias, cuatro empates y solo dos derrotas.