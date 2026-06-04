¿De qué murió Marjane Satrapi, autora de 'Persépolis'? Esta fue la razón

El mundo de la literatura, el cómic y la cultura internacional se encuentra de luto tras darse a conocer la muerte de Marjane Satrapi, la reconocida autora iraní de Persépolis, una de las novelas gráficas más influyentes de las últimas décadas. La artista falleció en París, Francia, a los 56 años, dejando un legado marcado por la defensa de los derechos humanos, la denuncia de la represión en Irán y una obra profundamente comprometida con la libertad.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un breve comunicado en el que explicaron las circunstancias de su fallecimiento. “Marjane Satrapi murió de tristeza más de un año después del deceso de Mattias Ripa, su marido y el amor de su vida”. Según personas cercanas a la creadora, la pérdida de su esposo representó un golpe emocional del que nunca logró recuperarse por completo.

La socióloga francoiraní Azadeh Kian, una de las amigas más cercanas de Satrapi, aseguró que la escritora cambió radicalmente tras la muerte de su pareja. “Desde la muerte de Mattias Ripa ya no era la misma. Se estaba dejando morir desde la pérdida del amor de su vida a pesar de que seguía muy pendiente de su país, ahora en guerra con Israel y Estados Unidos”.

La artista falleció en París, Francia, a los 56 años / Redes Sociales

Una vida marcada por el exilio y la lucha por la libertad

Marjane Satrapi recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2024, reconocimiento que consolidó una trayectoria dedicada a visibilizar la realidad de Irán y denunciar los abusos del régimen islámico. Desde 1994 vivía exiliada en Francia, país al que llegó después de sufrir censura, persecución y represión política en su nación de origen.

La autora siempre defendió la libertad como una de las causas fundamentales de su vida. A través de sus libros, ilustraciones y proyectos cinematográficos denunció la falta de derechos humanos en Irán, especialmente contra las mujeres, convirtiéndose en una de las voces más respetadas dentro de la diáspora iraní.

Durante la ceremonia del Premio Princesa de Asturias, Satrapi dejó una reflexión que sintetizaba su visión sobre la condición humana:

Su obra más reconocida fue 'Persépolis', un retrato de cómo vivió su infancia en Irán / Especial

“Y ahora, puesto que de eso se trata, hablemos de la humanidad. Entre los que los biólogos denominan animales auténticos, es decir los mamíferos, el hombre es el único que mata a su hembra. Y calificamos ese acto como bestial, siendo así que ninguna otra bestia, fuera de nosotros, lo comete. Eso es la humanidad. Pero también hay humanos que pierden la vida a manos de sus torturadores para proteger a sus semejantes, para no denunciarlos, y sé muy bien de lo que estoy hablando.

Esto también se llama humanidad. Están los miembros de la orquesta que tocan una sinfonía y nos regalan la forma más pura de la belleza, y están los que orquestan guerras y que, por cada cien litros de sangre derramada, son condecorados con una nueva medalla. Y nosotros, aplaudimos con el mismo fervor a unos y a otros. Con esto, quiero decirles que no tengo una visión idealizada de lo humano y que yo, en mí misma, experimento esa dualidad. Acepto tanto mi violencia como mi benevolencia, esperando siempre que la segunda prevalezca sobre la primera”.

Marjane Satrapi era defensora de los derechos humanos y crítica del gobierno iraní / Especial

¿Quién fue Marjane Satrapi?

Nacida el 22 de noviembre de 1969 en Rasht, Irán, Satrapi creció en un contexto marcado por la Revolución Islámica de 1979. En 1983, sus padres decidieron enviarla a Viena para que continuara sus estudios lejos del creciente extremismo que se vivía en su país.

Tras regresar a Teherán e ingresar a la escuela de Bellas Artes, decidió abandonar Irán en 1994 para instalarse definitivamente en Francia. Allí estudió en la Escuela de Artes Decorativas de Estrasburgo antes de establecerse en París, donde desarrolló una carrera que la llevaría a convertirse en una referencia mundial del cómic contemporáneo.

Su obra más célebre fue Persépolis (2000), una novela gráfica autobiográfica en la que relató su infancia y adolescencia durante la revolución iraní y los años posteriores. El libro fue traducido a múltiples idiomas y posteriormente adaptado al cine con gran éxito internacional.

La familia de la escritora detalló que murió de tristeza por la muerte de su esposo hace un año / Especial

Un legado que trascendió el cómic

Además de Persépolis, Satrapi publicó obras como Bordados y Pollo con ciruelas, esta última también llevada a la pantalla grande en 2011. En 2023 coordinó el libro Mujer, vida, libertad, una obra colectiva inspirada en las protestas surgidas tras la muerte de Mahsa Amini y que denunciaba la represión ejercida por el régimen iraní.

Su talento también brilló en el cine, donde dirigió producciones como La Banda de los Jotas, Las voces y Radioactive, película biográfica sobre la científica Marie Curie.

Incluso en sus últimos años mantuvo una postura crítica frente a la política internacional. En 2025 rechazó recibir la Legión de Honor francesa para protestar contra lo que calificó como “la actitud hipócrita de Francia respecto a Irán”, reafirmando así el compromiso político que marcó toda su vida.